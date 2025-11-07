La tensión entre el PSOE y el PP a causa del Viogén sigue escalando en Zaragoza

Las aguas en el Ayuntamiento de Zaragoza están en uno de sus momentos más revueltos desde que comenzó la legislatura entre los dos principales partidos, PP y PSOE. La polémica surgida en la plaza del Pilar a costa de las declaraciones de Lola Ranera, portavoz socialista, en las que acusó a la alcaldesa Natalia Chueca de sumarse "avergonzada" al Viogén tras el asesinato machista de Eugenia, derivó en una petición de dimisión de la concejala desde la bancada popular. Su portavoz, Ángel Lorén, tachó de "miserables y carroñeras" las palabras de Ranera y le exigió disculpas. Y este viernes la tensión no ha hecho sino escalar.

En ese sentido, Lorén ha anunciado que el PP ha pedido un pleno extraordinario para el próximo lunes, a las 16.00 horas, para reprobar a la socialista por "usar un asesinato machista para hacer política contra Natalia Chueca y compañeros suyos del PSOE (en referencia a la Delegación del Gobierno en Aragón, quien negocia el protocolo Viogén, que entrará en vigor en 2026, junto al consistorio)".

Esta sesión se celebrará tan solo media hora antes del pleno extraordinario que el PSOE solicitó el pasado martes con varias mociones relacionadas con los "derechos de la mujer", desde el aborto hasta el Viogén pasando por la reprobación a la concejala Marián Orós por la supresión de los puntos violeta. Ranera, de hecho, ha salido a responder a Lorén tan solo unos minutos después. Lejos de retractarse, la socialista ha calificado de "burda maniobra partidista" y una "cortina de humo" el pleno anunciado por Lorén, y ha destacado que en su petición "no hablan de violencia machista, comprando así los postulados de Vox".

"¿Acaso es mentira que desde que Chueca necesita los cuatro malditos de la ultraderecha para aprobar los presupuestos, se han eliminado los puntos violeta? ¿Acaso es mentira que este Ayuntamiento llevamos seis años sin firmar declaraciones institucionales en contra la violencia de género? ¿Acaso es mentira que el Gobierno de Chueca da subvenciones para entidades antiabortistas por exigencia de Vox? ¿Y acaso es mentira que en estos momentos aún no existe el sistema Viogén a pesar de que está implantado en todas las grandes ciudades de España?", se ha preguntado Ranera, quien además ha reseñado que esta semana el PP votó en contra de una declaración institucional en la FEMP contra la violencia de género.

Y la contrarréplica de Lorén no se ha hecho esperar. "No solo no pide perdón (Ranera), sino que insiste en mentiras que, ojo, luego las descubre la UCO", en referencia a las investigaciones de este órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil sobre varios asuntos que atañen a cargos del PSOE. El portavoz popular y teniente de alcalde ha lamentado que la socialista haya "perdido la oportunidad de pedir perdón a la alcaldesa, Natalia Chueca; a los zaragozanos y al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que es de su mismo partido".

En dichas declaraciones, Ranera dijo: "Por desgracia, han tenido que asesinar a Eugenia para que la alcaldesa, avergonzada, escondida en su despacho, dé un paso para adelante para poner en marcha el sistema Viogén. No sabemos si es que no lo quería poner o que los amigos de la ultraderecha, esos cuatro malditos votos, no le dejaban. Pero, desde luego, qué pena que un asesinato de violencia de género haya tenido que desbloquearlo".