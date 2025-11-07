Zaragoza reivindica su ejecución presupuestaria y define como "inspirador" y "responsable" el apoyo de Vox: "Las cuentas de 2026 están muy avanzadas"

Con el fin de octubre, el Gobierno municipal del PP de Natalia Chueca ha aprovechado para reivindicar el grado de ejecución presupuestaria en Zaragoza en 2025, cerrando el pasado mes con el 69,5% del dinero comprometido en las cuentas de este año ya cumplido: más de 736 millones frente a los 1.019 con el que se cerraron definitivamente los presupuestos municipales. Lo hace, además, en plena negociación con su socio preferente, Vox, que le ha permitido sacar adelante los proyectos económicos de los dos últimos años y que en estos momentos negocia los detalles del tercero.

Precisamente, la concejala responsable de Hacienda, Blanca Solans, les ha tendido la mano de nuevo este viernes. Así, y pese a que ha reconocido que sus competencias se ciñen más al diseño que a la negociación con Vox, más al fondo que a las formas, Solans ha admitido que el presupuesto de 2026 está "muy avanzado, en fase de intercambio de informaciones".

Respecto a Vox, ha subrayado que la "responsabilidad" que mostró con su apoyo a las cuentas de 2025, viendo el alto grado de ejecución, "puede ser inspiradora". "Es el mejor ejemplo de cómo podemos medir el compromiso con los ciudadanos", ha dicho.

Y es que, pese a la mala relación entre PP y Vox tanto en el Pignatelli, donde los presupuestos autonómicos están descartados en la práctica por segundo curso consecutivo, como a nivel nacional, lo cierto es que la previsión es que en Zaragoza, como ya sucediese la última vez, sí se alcance un entendimiento. De hecho, ya han aprobado juntos las ordenanzas fiscales del próximo año, primer paso ineludible para que el nuevo presupuesto llegue a buen puerto.

Más de 76 millones invertidos

De vuelta al balance elaborado por el área de Hacienda, desde el consistorio destacan que los créditos comprometidos ya ascienden a más de 890 millones de euros, lo que incrementaría el grado de ejecución hasta el 84%. Solans se ha detenido especialmente en el capítulo de las inversiones (6 y 7), en el que la cifra marca un "récord". En ese sentido, hasta ahora se han invertido 76 millones de euros en lo que va de año, un 70% más que respecto a octubre de 2024 (44,6 millones).

En esos capítulos, eso sí, cabe matizar que el 27% del total procede de los fondos europeos, 20,8 millones, que entran ahora en su último año en vigor, y otros 3,5 millones provienen de la aportación del Gobierno de Aragón para el proyecto de regeneración de las riberas del río Huerva. El apoyo de la UE, por su parte, se ha notado en iniciativas como el BiZi (11 millones) o relacionadas con las bajas emisiones, con acciones como la compra de buses eléctricos, (7,4 millones) y los cero residuos, donde destacan las mejoras en el vertedero para la gestión de los biorresiduos (5,3 millones).

Mientras, con fondos propiamente municipales, el Gobierno zaragozano subraya algunas "obras emblemáticas" como el mencionado Huerva, donde ha aportado 7,5 millones en los diez meses que llevamos de año, la reconversión de Giesa en un espacio dedicado al cine y la industria audiovisual (2 millones), la rehabilitación del albergue (2,3 millones) o la construcción del centro cívico Hispanidad (1,2 millones). Aunque el mayor paquete de inversiones se lo ha llevado la reforma de calles, 10,1 millones que han ido a ejes como la avenida Navarra (1,5 millones en 2025) o Cataluña (745.000 euros).

En cuanto a los ingresos, desde Hacienda subrayan apartados como la venta de suelos, en la que operaciones de enajenación de parcelas públicas para construir vivienda libre como la de Montecanal o la de Alumalsa permiten compensar el retraso en Vía Hispanidad y cumplir los objetivos marcados, así como la recaudación de impuestos directos y tasas. Y en la deuda, entre octubre de 2024 y octubre de 2025 ha habido un ahorro en intereses superior a los 19,5 millones.

En cambio, Solans también ha aprovechado la situación para reclamar al Gobierno de España que "actualice las entregas a cuenta", que han supuesto una merma en el capítulo de las transferencias corrientes, y ha pedido a la DPZ que "apoye financieramente" el proyecto de Zaragoza. Por otro lado, la recaudación en impuestos indirectos también ha sido "sensiblemente menor", en torno a 500.000 euros menos que hace un año.

Por áreas

En cuanto a las distintas áreas municipales, Participación Ciudadana y Régimen Interior es la que mayor presupuesto ha ejecutado, un 76% (230 millones de 302), aunque aquí cabe subrayar que se incluyen los gastos de personal. Dos de los departamentos troncales en el ayuntamiento, Movilidad y Urbanismo, han cerrado octubre con una ejecución del 72% (190 millones) y del 57,8% (123 millones), respectivamente.

Entre las áreas con menores partidas asignadas se encuentran la propia Hacienda, con un grado de ejecución del 73,6% (66,5 millones); Políticas Sociales (51,4 millones, un 67% del total); Presidencia (19,1 millones, un 46%); o Economía (17,4 millones, un 56,5%). Cultura, Educación y Turismo, por su parte, casi ha llegado al 100% de sus objetivos, con 36,7 millones de euros ya ejecutados (el 96,7% del total), cuestión que se explica por el hecho de que ya se ha realizado la transferencia correspondiente a la sociedad municipal Zaragoza Cultural.