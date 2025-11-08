Así es el barrio más español de Zaragoza: menos de 20 vecinos entre ruinas medievales y cielos estrellados

Zaragoza está inmersa en una batalla demográfica contra Sevilla por ser la cuarta ciudad con más población de España por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia. La capital aragonesa ha batido su récord de población empadronada en 2025 según los últimos datos del padrón municipal con un total de 727.475 vecinos, 22.558 más que en 2024. De sobras es conocido que el objetivo del Ayuntamiento de Zaragoza es alcanzar la barrera de los 800.000 habitantes en los próximos años.

La publicación Cifras de Zaragoza también permite saber cuántos vecinos tiene cada barrio de Zaragoza. Delicias continúa al frente de la clasificación con más de 100.000 habitantes (102.595) por delante de El Rabal (78.822), San José (66.242) y el Actur (55.525). Un podio donde podrá estar Arcosur dentro de una década. Y es que gracias a los nuevos proyectos inmobiliarios del Gobierno de Arcosur, Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja se espera que este barrio del Distrito Sur supere los 70.000 habitantes.

Mientras los barrios más poblados están situados en el casco urbano de Zaragoza, hay tres barrios rurales que no alcanzan la barrera de los 300 habitantes: Alfocea (175), Villarrapa (221) y Torrecilla de Valmadrid (19). Ni una veintena de personas están empadronadas en 2025 en Torrecilla de Valmadrid, un barrio situado en la estepa de Zaragoza a 20 kilómetros de distancia y que en un pasado no muy lejano fue un municipio.

Además, Torrecilla de Valmadrid es el barrio más envejecido de toda Zaragoza ya que los 11 hombres tienen una media de edad de 54 años y las 8 mujeres de 57. Según los datos del padrón, solamente hay un menor de edad en un barrio con únicamente cuatro personas que tienen menos de 30 años. Los datos demográficos no son de lo más halagüeños para este barrio rural que ha bajado de los 20 vecinos por primera vez en los últimos 15 años.

La lucha por el agua

Otro dato curioso es que Torrecilla de Valmadrid es el único barrio de la capital aragonesa sin población extranjera empadronada, algo habitual en la pequeña población ya que el último habitante no nacional se marchó en 2011. Este barrio rural también tiene algún problema añadido y es que todavía se está construyendo la tubería que llevará agua de boca a sus vecinos. Las obras están en su fase final y se espera que los trabajos finalicen ya este otoño.

Hay que recordar que actualmente el barrio rural de Torrecilla de Valmadrid se abastece de un depósito de 70 metros cúbicos de capacidad, ubicado en la parte alta del núcleo, que se llena con camiones cisterna de 10 metros cúbicos que se trasladan al barrio hasta tres veces por semana.

Obras de la tubería que llevará el agua de boca a Torrecilla de Valmadrid / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Así es el barrio rural

Torrecilla de Valmadrid cuenta con su propio castillo, considerado de Bienes de Interés Cultural, conquistado en 1183 por Alfonso II. Actualmente solo quedan en pie unas pocas ruinas situadas en un cerro a pocos metros del casco urbano. Según explica Patrimonio Cultural de Aragón, la fortaleza de origen musulmán contaba con un recinto cuadrado de mampostería, de unos 20 metros de lado, estando sus muros muy rebajados y con grandes pérdidas de material que rodeaba a una torre rectangular.

Por este barrio de Zaragoza pasaba la antigua línea ferroviaria que conectaba la capital aragonesa con las Cuencas Mineras turolenses. Un trayecto que se clausuró en 1966. La vieja estación se sitúa a 500 metros del casco urbano y en esa zona se grabó hace mucho tiempo un spaguetti western 'Los largos días de la venganza'. La principal edificación de Torrecilla de Valmadrid es su iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Asunción.

Zona esteparia en los alrededores de Torrecilla de Valmadrid / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Otra zona muy interesante de este pequeño barrio rural de Zaragoza es la Balsa de Torrecilla, un parque estepario que cuenta con un mirador de especies de aves. Como Torrecilla de Valmadrid se encuentra a 20 kilómetros de Zaragoza y la contaminación lumínica es menor, se trata de una zona ideal para la observación astronómica.