El bar del campo de fútbol del Atlético Escalerillas, "el mejor de Zaragoza" por su barra, menú y almuerzos: "Más de mil veces me han dicho eso"

"Más de mil veces me han hecho el comentario de que somos el mejor bar de campo de fútbol de Zaragoza", asegura Javier Nalda, gerente del bar del CMF Parque Oliver. O lo que es lo mismo, el hogar del Atlético Escalerillas. Tres años llevan tanto Javier como su mujer, Jhonali Hernández, propietaria del negocio, al frente del establecimiento y este tiempo ya se han hecho un nombre en el mundo del fútbol base y regional aragonés.

Los productos, los servicios y el ambiente están detrás del éxito del bar del Escalerillas. "Vaya barra, vaya almuerzos, vaya servicio me cuentan... Hasta hay padres de equipos rivales que nos dicen que tienen que cambiar a sus hijos aquí", afirma Javier.

Por partes. Lo que más llama la atención sin duda alguna es la cantidad de opciones que hay en la barra y sus raciones: "Tenemos diez o doce especialidades de vinagres, también de fritos, croquetas de varias clases, torreznos, salchipapas (que es de los platos que más se venden), salchichas de diferentes clases, butifarra, longaniza...", relata. Y, cómo no, "jamón ibérico para cortar en un plato". De hecho, es habitual que tras una victoria le pidan cortar jamón y sacar un queso bueno.

Ahora bien, otra de las estrellas es el huevo gamba relleno, que tiene tanto éxito que "nos lo piden para llevar". "Nos dicen que preparemos 40 o 50 para la semana siguiente y se lo llevan a casa. Es totalmente casero y muy bueno", destaca.

A ello hay que sumar los almuerzos. Javier y su equipo de cocina preparan una brasa, huevos fritos, patatas y el acompañamiento, que pueden ser manitas, chorizo, longaniza, papada, callos, madejas, morro... "Es nuestro plato fuerte", afirma.

Y queda el menú durante los días de partido, una alternativa muy agradecida para todos aquellos padres que pasan horas en el campo de fútbol, directivos que dan su tiempo a cambio de nada, jugadores, padres y rivales, y que sirve como lugar de encuentro. "A muchas horas te ponen el partido a la una, a las tres o a las cuatro, un restaurante está cerrado o llegas a casa sin ganas de cocinar, entonces preparamos en el club un menú muy asequible, por 15,50 euros, para que la gente pueda comer bien", comenta Javier.

Lo ofrecen en un ambigú que tiene capacidad para 80 personas y que es un lujo, ya que permite comer a cubierto y ver el campo de fútbol en los días de lluvia y frío.

Los valores del bar y el club

Pero más allá de la comida, lo que caracteriza al bar es que tanto ellos como el club van de la mano en sus valores. "El bar acompaña a la forma de trabajar del club, que es una manera sencilla y aunadora. Hay diferentes clases sociales y nacionalidades e intentamos dar cabida en el bar a todos para no despreciar a nadie", recalca. Por eso ofrecen por ejemplo el pincho halal preparado por una carnicería musulmana o plátano frito, muy apreciado por los latinos.

"En un campo de fútbol los chavales tienen que formarse, que es la prioridad de este club. La formación en valores, en ser buenas personas y en educación. Y esa misma filosofía la trasladamos al bar", enfatiza.

Sin embargo, sí que reclaman desde el club mejoras que son básicas para seguir atrayendo a jóvenes al equipo. El primero es la renovación del césped, que ya ha terminado desde hace años su vida útil, no está en buen estado y provoca heridas a jugadores del club y rivales. Y, lo segundo, que haya conexión a internet por WiFi, que todavía no está instalada.