El radar de Zaragoza que el agua se llevó y nunca volvió: un clásico de la Ronda Hispanidad

Los conductores que circulan a diario por Zaragoza conocen a la perfección los radares situados en las diferentes calles y avenidas. Zonas donde saben que deben levantar el pie del acelerador mientras vuelven o van del trabajo para que no les llegue a casa un sobre de la Dirección General de Tráfico (DGT) con una multa por exceso de velocidad que puede alcanzar hasta los 600 euros y la pérdida de hasta 6 puntos del carnet.

Cada año se suele instalar como mínimo un nuevo radar fijo en las carreteras de Zaragoza para controlar la velocidad. Una de las vías de toda la capital aragonesa con un mayor número de radares fijos es la Z-30 por donde circulan a diario más de 20.000 coches según los últimos datos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Todos los zaragozanos asiduos a circular por el tercer cinturón saben la localización exacta de los radares fijos. Actualmente, hay un radar entre la rotonda de Los Enlaces y la rotonda que da acceso a Miralbueno y La Bombarda, otro entre la rotonda de Los Enlaces y la rotonda que da acceso a Duquesa Villahermosa, un tercero bajando del Cementerio de Torrero a La Romareda casi a la altura de Jesuitas.

En la parte más cercana a la facultad de Veterinaria se encuentran otros dos radares fijos de la Ronda Hispanidad justo antes de llegar al antiguo Stadium Las Fuentes, otro a la altura de los campos de fútbol del Santo Domingo Juventud y uno a pocos metros del puente de la Z-30. Ya en la margen izquierda, hay otro radar justo antes de llegar a la rotonda que da acceso al barrio de La Jota.

Muy conocidos en la ciudad son otros cuatro radares fijos como los situados a ambos lados del puente de Las Fuentes, el situado en Marqués de la Cadena a la altura de la Azucarera y el que está enfrente de la Estación Delicias para salir de Zaragoza. Además, en los últimos días se ha instalado un nuevo cinemómetro en la carretera de Logroño, es decir, antes del Makro y de La Torre Outlet.

El nuevo radar de Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

Víctima de una tormenta

Aunque lo habitual es que las autoridades instalen nuevos radares velando en la seguridad de los conductores también existen situaciones excepcionales en que algunos desaparecen. Uno de los controladores más conocidos de Zaragoza fue eliminado hace dos años víctima de la histórica tormenta que cayó por la tarde del 6 de julio de 2023. Se trataba del radar instalado poco después del Barranco de la Muerte en la Z-30, una zona que quedó completamente inundada donde la fuerza del agua arrastró coches dejando unas espectaculares imágenes.

El aparato quedó dañado por la gran cantidad de agua, según la AEMET cayeron más de 60 litros por metro cuadrado, y fue retirado por las autoridades. Todos los conductores pensaban que con el paso del tiempo iban a colocar de nuevo el radar en la zona por donde suelen circular muchos coches provenientes de la Z-40, pero nunca se ha llegado a instalar otro controlador de velocidad.