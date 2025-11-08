La ruta ideal para este otoño sin salir de Zaragoza

Los amantes de la naturaleza no necesitan irse muy lejos de Zaragoza para disfrutar de una buena ruta otoñal. A solo dos horas en coche, junto a una de las localidades más conocidas de Aragón, encontrarás un recorrido perfecto para toda la familia… ¡Y también para tus compañeros de cuatro patas!

Un bosque mágico situado en el Parque Natural del Moncayo, muy cerca de Tarazona que en otoño se tiñe de tonos rojizos, dorados, anaranjados y se aviva el color verde. Creando un paisaje digno de postal.

La ruta para recorrer el hayedo de Peña Roya es sencilla, casi sin desnivel y apta para todos los públicos. Un plan perfecto para disfrutar de una de las maravillas de Aragón sin alejarse mucho de Zaragoza.

Así es la ruta por el hayedo

La ruta da comienzo en la Fuente del Sacristán, en el parking que se encuentra justa al lado. El recorrido está totalmente señalizado, así que, sabiendo esto, deberás tomar la senda donde estén las marcas "GR-90" que atraviesa todo el hayedo.

Conforme avanza la ruta, el desnivel va en ascenso, siguiendo las curvas de la carretera, que se cruzan en varias ocasiones para acortar el camino, hasta llegar al espectacular prado de Santa Lucía. En este punto es donde se encuentra un antiguo pozo de nieve y las ruinas de la ermita de Santa Lucía. Una vez allí, en el prado, simplemente hay que seguir las indicaciones que aparecen señaladas a lo largo de todo el camino, donde estaras rodeados de precios árboles de colores rojizos y anaranjados, hasta llegar a un punto en el que, tras girar a la derecha, lleva a un tramo por carretera durante un kilómetro.

Hayedo de Peña Roya / Web Hoteles.net

La marca del fin del recorrido por carretera llega al encontrar un nuevo cartel que también indica un girar a la derecha, y desde donde el camino continúa ya en descenso hasta llegar a una pista forestal que lleva de nuevo al punto de partida, en la Fuente de Sacristán.

Datos imprescindibles de la ruta

Se trata de una sencilla ruta circular que no tiene perdida, ya que el sendero que encuentra perfectamente señalizado. Además, cuando llegas a sitios específicos como el pozo de nieve, varios carteles explicativos cuentan la historia y leyendas del lugar.

En total, el recorrido tiene una distancia de 7,82 kilómetros y la duración de la ruta es de unas dos horas y media, aproximadamente. La dificultad técnica es fácil y el desnivel es de 248 metros.

Durante el camino, se puede encontrar agua de pequeños riachuelos, senderos de pista forestal o caminos de tierra. Incluso en una ruta fácil como está, es importante ir siempre bien equipado: con calzado especial para hacer senderismo, ropa cómoda y un buen abrigo por si hace frío.