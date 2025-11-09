La Hueca, el corazón de Ecuador en Zaragoza: "Un lugar donde vas a comer bien, barato y abundante"

"Una historia de esfuerzo y sacrificio", así lo describe Javier Poveda, director de marketing del Restaurante "La Hueca", el restaurante familiar de comida ecuatoriana ubicado en la Calle de Leopoldo Romeo, número 22 en el barrio de Las Fuentes.

Cuando sus dueños, Juan Díaz y Marlene Chasi, emigraron desde Ecuador a Zaragoza, sentían una profunda nostalgia por su país y como no había restaurantes especializados en comida ecuatoriana empezaron a hacerla ellos. "La idea fue traer todo ese sabor, esa tradición, esas recetas caseras de toda la vida y poder ofrecerlas a todos los ecuatorianos y latinos". Y así comenzaron a cocinar con el corazón en un lugar muy específico. "Entonces empezaron a vender su comida en el punto de encuentro que era de todos los ecuatorianos y latinos, el Parque del Tío Jorge".

Un sueño que se convierte en realidad

Así fue como una familia que empezó simplemente vendiendo comida en un parque, en el año 2020 finalmente hacen su sueño realidad y abren su primer restaurante, que se encontraba en el barrio Jesús. Se trataba de un bar pequeño con aforo de 30 personas. "El objetivo era poder ofrecer a la ciudad de Zaragoza, ya de manera un poco más profesional, los platos característicos de Ecuador". Relata Magali, dueña de este bar-restaurante.

Cuando deciden comenzar en el 2020, meses después, llegó la pandemia. "Nos favoreció mucho el hecho de que, la comida únicamente fuera para llevar, empezamos a tener muchos más clientes". Cuando finalmente se levantó el confinamiento y permitieron volver a entrar a los locales su sorpresa fue increíble. "Empezó la gente a hacer fila para entrar. El local se nos empezó a quedar muy pequeño".

Toda la familia, unida, decidió dar un paso importante: dejar los demás trabajos y centrarse al cien por cien en el restaurante. Ofrecer a Zaragoza los sabores más auténticos de Ecuador.

Reportaje gastronómico de La Hueca / Jaime Galindo. / EPA

Lo imprescindible del sabor ecuatoriano

"El objetivo que hemos tenido es no solamente enfocarnos en el público latino o en el público ecuatoriano, nos hemos enfocado también en llevar nuestra cocina al público europeo". Desde La Hueca tienen una gran variedad de platos, no solamente especialidades, sino también brasas hechas al carbón.

Los más imprescindibles que tienen son: el encebollado, una sopa de pescado, ellos utilizan bonito, con yuca, cebolla encurtida, cebolla morada y cilantro. También el hornado, una costilla de cerdo que se hace al horno. Y el último de los platos más característicos es el chuletón. "Hacemos un kilo entero de chuletón, al carbón, que acompañamos con patatas asadas, con pimiento asado y con ensalada".

Reportaje gastronómico de La Hueca / Jaime Galindo. / EPA

Además,s cuentan con menú del día, los miércoles y jueves, por tan solo 14€. Su menú va cambiando cada semana y consta de dos primeros a elegir, dos segundos, e incluye bebida y postre. Las bebidas pueden ser jugos naturales hechos por ellos. "Ha tenido bastante acogida también por el tema calidad y cantidad, porque son platos bastante abundantes, que es algo que nos caracteriza".

Así desvelan de dónde proviene su nombre. "La Hueca en Ecuador, cuando tú preguntas a cualquier persona llévame a tu hueca, es conocido como un lugar donde vas a comer bien, vas a comer barato y abundante".

Vivir una experiencia

De miércoles a jueves hacen menú del día desde las 11 hasta las 17. El viernes abren desde las 11 hasta las 23 de la noche. Y los fines de semana, sábado y domingos, también abren de 11 a 17:00.

Aunque su espacio cuenta con un aforo de 120 personas han llegado hasta servir comidas hasta para 250 personas, ya que hacen un doble turno. "Tenemos un comentario de un cliente que fue: acabo de viajar hace un mes a Ecuador y me recuerda volver a Ecuador". Nos relata Magali.

Para ellos La Hueca es "Vivir una experiencia, que estás en otro mundo y poder disfrutar no solo de la comida sino del ambiente, de la atención directa al cliente, amable y supercálida". No ofrecen solo comida, sino una experiencia que une corazón, sabor y hogar.