Ocho bares pugnan por tener la mejor tortilla de patata de Zaragoza
La final a cuatro tendrá lugar a finales del mes de noviembre en el centro comercial El Caracol
Ocho bares de Zaragoza lucharán esta semana por colocar a su tortilla de patata entre las 4 mejores de Zaragoza. La séptima edición de la Liga de la Tortilla ha alcanzado ya los cuartos de final con Cabuchico, Don Policarpo, Parrilla Albarracín, Casa Arriazu, Bar La Romareda, La Bocca, Bar La Viña y Zeppelin Café.
Los cuatro establecimientos que pasen de ronda se citarán en la gran final que se celebrará a finales de noviembre -todavía no hay fecha concreta- en el centro comercial El Caracol.
Hasta ahora, los duelos de las sucesivas rondas se han ido dirimiendo en emparejamientos. En octavos, los establecimientos más más participaciones en este campeonato en detrimento de los que debutaban en esta particular liga, como han sido Club de Empleados del Banco de Santander, La Brasa de Andrés, Morrofino, Extrem y El Cocinero de Goya. También han quedado eliminados bares clásicos como Cadillac, Santa Fe o El Truco.
- La nueva Romareda, a toda máquina: el Gol Sur gana altura y comienzan a intuirse la tribuna Este y el Gol Norte
- Precios disparados de la vivienda en el Pirineo aragonés: 'Hemos sido invadidos por el mercado madrileño
- El bar del campo de fútbol del Atlético Escalerillas, 'el mejor de Zaragoza' por su barra, menú y almuerzos: 'Más de mil veces me han dicho eso
- Microsoft calienta motores en Aragón: estos son los perfiles que busca para sus centros de datos
- Malestar entre las familias del Grande Covián de Zaragoza por tener en sus aulas a un profesor condenado por malos tratos: 'Es inconcebible
- El pasaje Palafox de Zaragoza aspira a renacer con la vuelta de la zona comercial y tres salas de cine más
- El barrio más poblado de Zaragoza bate su récord de población extranjera
- Adif se 'desentiende' de la descontaminación de sus suelos en Zaragoza tras la demolición de Correos en el Portillo