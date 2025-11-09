Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ocho bares pugnan por tener la mejor tortilla de patata de Zaragoza

La final a cuatro tendrá lugar a finales del mes de noviembre en el centro comercial El Caracol

La tortilla de Casa Arriazu, uno de los bares que han alcanzado los cuartos de final

La tortilla de Casa Arriazu, uno de los bares que han alcanzado los cuartos de final / Gabi Orte (www.chilindron.es)

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Ocho bares de Zaragoza lucharán esta semana por colocar a su tortilla de patata entre las 4 mejores de Zaragoza. La séptima edición de la Liga de la Tortilla ha alcanzado ya los cuartos de final con Cabuchico, Don Policarpo, Parrilla Albarracín, Casa Arriazu, Bar La Romareda, La Bocca, Bar La Viña y Zeppelin Café.

Los cuatro establecimientos que pasen de ronda se citarán en la gran final que se celebrará a finales de noviembre -todavía no hay fecha concreta- en el centro comercial El Caracol.

Hasta ahora, los duelos de las sucesivas rondas se han ido dirimiendo en emparejamientos. En octavos, los establecimientos más más participaciones en este campeonato en detrimento de los que debutaban en esta particular liga, como han sido Club de Empleados del Banco de Santander, La Brasa de Andrés, Morrofino, Extrem y El Cocinero de Goya. También han quedado eliminados bares clásicos como Cadillac, Santa Fe o El Truco.

TEMAS

  1. La nueva Romareda, a toda máquina: el Gol Sur gana altura y comienzan a intuirse la tribuna Este y el Gol Norte
  2. Precios disparados de la vivienda en el Pirineo aragonés: 'Hemos sido invadidos por el mercado madrileño
  3. El bar del campo de fútbol del Atlético Escalerillas, 'el mejor de Zaragoza' por su barra, menú y almuerzos: 'Más de mil veces me han dicho eso
  4. Microsoft calienta motores en Aragón: estos son los perfiles que busca para sus centros de datos
  5. Malestar entre las familias del Grande Covián de Zaragoza por tener en sus aulas a un profesor condenado por malos tratos: 'Es inconcebible
  6. El pasaje Palafox de Zaragoza aspira a renacer con la vuelta de la zona comercial y tres salas de cine más
  7. El barrio más poblado de Zaragoza bate su récord de población extranjera
  8. Adif se 'desentiende' de la descontaminación de sus suelos en Zaragoza tras la demolición de Correos en el Portillo

Ocho bares pugnan por tener la mejor tortilla de patata de Zaragoza

Ocho bares pugnan por tener la mejor tortilla de patata de Zaragoza

Los vecinos de Rosales del Canal salen de nuevo a la calle por la falta de equipamientos: "Es necesario que impere el sentido común"

Los vecinos de Rosales del Canal salen de nuevo a la calle por la falta de equipamientos: "Es necesario que impere el sentido común"

Oportunidad para parejas: se vende piso con terraza en el centro de Zaragoza por 185.000 euros

Oportunidad para parejas: se vende piso con terraza en el centro de Zaragoza por 185.000 euros

En imágenes | La defensa de la sanidad pública llena las calles de Zaragoza

La Hueca, el corazón de Ecuador en Zaragoza: "Un lugar donde vas a comer bien, barato y abundante"

La Hueca, el corazón de Ecuador en Zaragoza: "Un lugar donde vas a comer bien, barato y abundante"

La invasión de "bloques cebra" llega a Zaragoza: "No es estética, es pasotismo"

La invasión de "bloques cebra" llega a Zaragoza: "No es estética, es pasotismo"

El radar de Zaragoza que el agua se llevó y nunca volvió: un clásico de la Ronda Hispanidad

El radar de Zaragoza que el agua se llevó y nunca volvió: un clásico de la Ronda Hispanidad

La ruta ideal para este otoño sin salir de Zaragoza

La ruta ideal para este otoño sin salir de Zaragoza
Tracking Pixel Contents