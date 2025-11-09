Ocho bares pugnan por tener la mejor tortilla de patata de Zaragoza

Ocho bares de Zaragoza lucharán esta semana por colocar a su tortilla de patata entre las 4 mejores de Zaragoza. La séptima edición de la Liga de la Tortilla ha alcanzado ya los cuartos de final con Cabuchico, Don Policarpo, Parrilla Albarracín, Casa Arriazu, Bar La Romareda, La Bocca, Bar La Viña y Zeppelin Café.

Los cuatro establecimientos que pasen de ronda se citarán en la gran final que se celebrará a finales de noviembre -todavía no hay fecha concreta- en el centro comercial El Caracol.

Hasta ahora, los duelos de las sucesivas rondas se han ido dirimiendo en emparejamientos. En octavos, los establecimientos más más participaciones en este campeonato en detrimento de los que debutaban en esta particular liga, como han sido Club de Empleados del Banco de Santander, La Brasa de Andrés, Morrofino, Extrem y El Cocinero de Goya. También han quedado eliminados bares clásicos como Cadillac, Santa Fe o El Truco.