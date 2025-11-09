Oportunidad para parejas: se vende piso con terraza en el centro de Zaragoza por 185.000 euros

Zaragoza no se salva de la situación inmobiliaria que viven las grandes ciudades de España. Convertirte en propietario de una vivienda es más caro que nunca, por lo que cada vez son menos personas las que se atreven a pagar una hipoteca de forma mensual. La vivienda nueva no baja de los 300.000 euros en la capital aragonesa, mientras que los pisos de segunda mano también han subido considerablemente en los últimos meses.

Las personas interesadas en comprar una vivienda buscan que cumpla con todos los requisitos con los que siempre han soñado, si entran dentro de un presupuesto muy ajustado. El principal problema es que los precios son tan altos que pocas personas tienen dinero suficiente para dar la entrada de su casa.

Mucha gente siempre ha soñado comprarse una casa en el centro de la ciudad, donde tiene absolutamente todo cerca: restaurantes, transporte público, supermercados, colegios. En el caso de Zaragoza, el centro es una zona muy demandada donde se encuentran algunas de las casas más caras de toda la ciudad. Por lo tanto, los precios de las viviendas están muy por encima de la media del resto de la ciudad.

Ideal para familias

Echando un vistazo al portal inmobiliario tucasa.com hemos encontrado una buena oportunidad para comprar una vivienda en el centro de Zaragoza por menos de 200.000 euros. Se trata de una gran oportunidad para parejas jóvenes que buscan tener su primer proyecto en común en una zona muy popular de la ciudad. El piso con terraza se encuentra en la calle Arzobispo Domenech, a muy pocos metros de la avenida Goya, y tiene 65 metros cuadrados, dos dormitorios, un baño, cocina completa y un salón.

El precio final de este piso ideal para familias con uno o dos hijos es de 185.000 euros después de una rebaja de 10.000 euros por parte del propietario. La vivienda tiene un total de 54 metros cuadrados útiles y las dos habitaciones son muy amplias. La cocina cuenta con todos los electrodomésticos necesarios para poder hacer todas las recetas para tus amigos y familiares, a quienes podrás recibir en un bonito y cómodo salón.

Uno de los cuartos del piso a la venta en Zaragoza / TUCASA.COM

Tal como destaca el portal inmobiliario tucasa.com, la vivienda cuenta con puerta de entrada blindada, suelos de tarima flotante de roble macizo, carpintería exterior de madera con cristal aislante tipo climalit, calefacción y agua caliente individual por gas natural y splits de aire acondicionado en el salón y las habitaciones. El baño tiene cabina de ducha y el único pero es que la comunidad no tiene ascensor.

Al tratarse de una zona tan céntrica, se trata de una gran oportunidad de convertirte en propietario para ponerlo en alquiler encontrando inquilinos con facilidad.