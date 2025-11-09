Los vecinos de Rosales del Canal salen de nuevo a la calle por la falta de equipamientos: "Es necesario que impere el sentido común"

Los vecinos de la zona sur de Zaragoza siguen con sus movilizaciones. Los distritos con más crecimiento de la ciudad observan con preocupación cómo se consolida un desarrollo urbanístico que olvida los servicios públicos y repiten en un solar público que acabará convertido en viviendas que el espacio es "propiedad de los vecinos". La pastilla en la que desde la asociación Entrelagos han desarrollado la protesta este domingo es de la misma pastilla en la que se realizaron ya otras dos concentraciones en el último año, con objeto de reclamar al Gobierno de Aragón que no siga con el proyecto de construir pisos en un suelo dotacional destinado originalmente para equipamientos.

"El conflicto nace de la falta de solares dotacionales y de equipamientos en el barrio y en el sector para cubrir las necesidades de la población consolidada hace décadas y ahora, en crecimiento continuo con los nuevos vecinos de Arcosur al norte del corredor aéreo, que lógicamente por proximidad, usan los mismos servicios que Rosales", dicen desde la asociación.

Así, argumentan que el problema de hacer viviendas donde debería haber un equipamiento educativo o sanitario públicos, que consideran "necesarios y urgentes", es que traerán consigo "más población que precisará de esos mismos servicios, convirtiendo el problema de acceso a ellos en algo irresoluble sin efectuar de por vida largos desplazamientos al no haber más solares en la zona donde hacer estos equipamientos básicos". Por ello exigen "que impere el sentido común"

Desde Entrelagos han explicado que en la zona sur únicamente quedan tres parcelas dotacionales libres. La primera de ellas se encuentra frente al campin municipal de uso deportivo, pero compatible con uso sanitario, "y que Urbanismo ofreció a Sanidad en marzo aunque ahora, parece proyectar un circuito para BMX de gestión privada". La segunda, considerada como de uso educativo ya se encuentra reservada para terminar de equipar el CPI Rosales del Canal, un centro que en estos momentos se encuentra "saturado de alumnos" debido al crecimiento del barrio. Así, denuncian que no cuentan con espacios para los recreos, ni equipamientos deportivos adecuados ni salón de actos o clases de Educación Física. El último de ellos es el solar donde ha protestado el medio centenar de vecinos este domingo escogido por el Gobierno de Aragón para construir 192 pisos "de gestión privada".

Los vecinos, que defienden que con la unión podrán hacer recapacitar al Ejecutivo autonómico, recuerdan que llevan "más de 25 años" sintiendo el olvido en el reparto de servicios. "Creemos que el diálogo y la colaboración son esenciales para encontrar soluciones que beneficien a todos", han explicado. Y por eso se ofrecen "a mediar y trabajar conjuntamente para buscar las opciones más adecuadas y equilibradas para todas las partes".