Se resuelve el misterio: el antiguo restaurante Delirio reabre con un nuevo concepto en el centro de Zaragoza

Después de muchos meses con una lona en el exterior de su fachada, ya podemos ver lo que se cocinaba a fuego lento desde este verano en el antiguo restaurante conocido como "Delirio". En la lona negra que anunciaba "Nice, pero de qué?", como un gran próxima apertura en la capital aragonesa, hacia que muchos viandantes se preguntarán qué va a abrir, pues el misterio se desveló hace unos días cuando desapareció esta lona y se pudo ver qué era.

Un nuevo concepto

Su fachada ha cambiado completamente, de ser un restaurante inspirado en el artista aragonés Goya a llamarse "Nice Tea", este ha sido su radical cambio, ahora su fachada se viste de colores blancos y las letras que anuncian el tipo de comida qué van a llevar a cabo son en colores cálidos. Ubicado en la calle Baltasar Gracián, número 2, ya lo podemos contemplar todos. Además tiene otra entrada ubicada en la cale de detrás, Cortes de Aragón.

"Coffee, Tea, Food, Dessert", el local que abrirá sus puertas próximamente se anuncia como un concepto oriental que llega a Zaragoza, no solo con sus famosos "bubble tea", un té que mezclan con leche y unas bolas llamadas boba o perlas de tapioca. Es una bebida de origen taiwanés que se ha vuelto muy popular en todo el mundo.

NUEVO NEGOCIO EN EL RESTAURANTE DELIRIO CALLE BALTASAR GRACIAN Y CORTES DE ARAGON QUE VA A SER UNA BUBLE TEA / JAIME GALINDO / EPA

De esta manera la ciudad suma un nuevo proyecto para disfrutar de una original propuesta gastronómica, para desayunar o merendar, en una de las zonas más concurridas y dinámicas