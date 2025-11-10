El ayuntamiento reparte más de 300.000 euros en ayudas a los polígonos industriales de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza va a adjudicar ayudas por un valor global de 315.322,04 euros entre tres proyectos de mejora de los polígonos industriales privados de la capital. Se resuelve así la segunda convocatoria de apoyo al sector logístico e industrial de la ciudad, tras la edición ya celebrada el año pasado, y que es fruto de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno municipal y Vox en la elaboración de los presupuestos de 2025. Así lo han explicado esta mañana el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y el portavoz municipal de Vox, Julio Calvo.

El objeto de estas ayudas es subvencionar actuaciones y proyectos a emprender en polígonos industriales privados del término municipal de Zaragoza cuya finalidad sea favorecer la mejora de sus infraestructuras comunes de urbanización por su contribución al aumento de la calidad de vida y bienestar social del conjunto de la ciudadanía de Zaragoza, mediante procedimiento de concurrencia competitiva.

En esta edición, se ha aprobado conceder a la Comunidad de Propietarios del Polígono Molino del Pilar una subvención por importe de 120.000 euros, lo que supone sufragar el 76,53% de un proyecto cuyo presupuesto global es de 156.803,52 euros, IVA incluido. En concreto, realizarán actuaciones relativas a mejora del drenaje del viario público y a la accesibilidad peatonal, se instalarán más puestos de carga y descarga, y se sustituirán antiguas luminarias por nuevas de tecnología LED. Por otro lado, a la Comunidad de Propietarios de la Ciudad del Transporte, se le concederá 115.986,48 euros para su proyecto cuya inversión total es de 144.983,10 euros, IVA incluido, es decir, el 80% de su presupuesto.

En este caso, el proyecto se centra en la rehabilitación estructural del firme y asfaltado de seis viales principales del polígono. Y, por último, a la Comunidad de Propietarios del Polígono Industrial San Valero se le ha aprobado otra subvención de 79.335,56 euros, que cubrirá también el 80% del total de su proyecto valorado en 99.169,45 euros IVA excluido. Este proyecto se basa en la reparación de viales, asfaltado y sustitución de luminarias.

De esta manera, se busca el impulso de iniciativas colectivas (asociaciones de polígonos industriales de titularidad privada, comunidades de propietarios de polígonos industriales privados) que persiguen mejoras en la accesibilidad en los espacios libre comunes de los polígonos industriales privados; en los viales de los espacios comunes urbanizados de los polígonos industriales privados incluyendo la rehabilitación de firmes y pavimentos, y la reposición de la señalización horizontal y vertical; en la red de distribución de agua sustituyendo tuberías de materiales poco funcionales por otras de materiales con menores fugas; en la red de saneamiento; en la iluminación exterior; o en otros elementos comunes como cerramientos, sistemas de videovigilancia, etc.

Apoyo al tejido industrial

De esta manera, “con las distintas políticas municipales hemos conseguido destinar en los dos últimos años cerca de 2,5 millones de euros a la mejora de las infraestructuras de los polígonos industriales de la ciudad, que aún un gran valor productivo, empresarial y de talento, pero que además son lugar de tránsito diario para miles de trabajadores”, ha apuntado Víctor Serrano.

En esta línea, ha recordado que “a las ayudas a polígonos privados concedidas tanto este año como el anterior, se debe sumar la inversión de 1,5 millones de euros en el polígono de Malpica para obras de mejora del alumbrado, asfaltado y red de agua, gracias al convenio firmado con Montepino Logística Zaragoza en compensación al ahorro de la carga fiscal por la tramitación de las licencias de derribo, obra nueva y urbanización”.

Y, a ello hay que añadir, ha apuntado el concejal de Urbanismo, “las distintas partidas de operaciones especiales de asfaltado que se han ejecutado y que también parten de los acuerdos con el grupo municipal de Vox”. Este año, la valoración de estos trabajos ha supuesto una inversión global de 499.990,16 euros (IVA incluido), repartida entre Cogullada, con 249.243,48 euros (IVA incluido), y Malpica, con 249.243,48 euros (IVA incluido).

En concreto, las actuaciones se han centrado en la eliminación de las vías del antiguo apartadero de la calle Benjamin Franklin en el Polígono Cogullada, que se ha completado con la remodelación de la calle afectada. Además, se ha repuesto el firme de esta vía y de la calle Miguel Faraday. Mientras, en el Polígono de Malpica se han asfaltado las calles C y J.

“Los miembros del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza llevamos varios años reuniéndonos con empresarios, precisamente para conocer las necesidades de los diferentes polígonos industriales de carácter privado que operan en Zaragoza”, ha aseverado por su parte el portavoz de Vox, Julio Calvo. “Recuerdo -ha afirmado Calvo- que ha sido gracias al Grupo Municipal de Vox que las partidas presupuestarias del Ayuntamiento de Zaragoza destinadas a la regeneración y a los arreglos en los polígonos industriales se hayan incrementado y, por fin, se han estado ejecutando. De hecho, se han producido mejoras sustanciales a lo largo de estos años, como consecuencia de nuestro trabajo y de las reivindicaciones que hemos trasladado al ayuntamiento”.