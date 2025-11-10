Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BSH, Félix Longás, Infinita y TCG Factory: premios ASTER ESIC Aragón 2025

Los premios de ESIC Aragón, que alcanzan su 22ª edición, se entregarán el próximo 20 de noviembre.

Foto del jurado.

El pasado viernes 7 de noviembre tuvo lugar la reunión anual del Jurado de los Premios Aster ESIC Aragón, donde se decidieron los premiados de las 4 categorías, que este año son los siguientes:

  • Trayectoria Empresarial: BSH
  • Trayectoria Profesional: Félix Longás
  • Innovación Digital: INFINITIA
  • Mejor Emprendedor: TCG Factory

El Jurado de los Premios ASTER ESIC Aragón está compuesto por los siguientes miembros: Benito Tesier (Director General de BREMBO), Miguel Marzo (Presidente de CEOE Aragón), Fernando Lacasa (Secretario General de LACASA), Javier Martínez (Director General de Política Económica del GOBIERNO DE ARAGÓN), María López (Gerente en INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO), Mikel Iturbe (Director de HERALDO DE ARAGON), Pilar Franca (Sustainable Development & Human Resources Group Director de SAICA), Roger Navasa (Director del Centro de Distribución INDITEX), Teresa Fernández (Directora de Banca de Empresas y Subdirectora General de IBERCAJA), José A. González (Consejero Delegado GRUPO PIKOLIN), Luis A. Martín (Presidente de AJE), Mª Jesús Lorente (Presidenta de CEPYME Aragón), Berta Sáez (Directora Hospital San Juan de Dios) y Raquel Fuertes (Directora General de CARTV).

La entrega de los Premios ASTER se realiza todos los años durante la ceremonia de Graduación de los alumnos de Grado Universitario y Programas Máster. Este año recibirán su título más de 150 alumnos, en un acto presidido por Eduardo Gómez y donde ejercerá de madrina de las promociones la Vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

Desde su llegada a Aragón en 1993, ESIC Business & Marketing School, cuenta con más de 30.000 antiguos alumnos en nuestra Comunidad, de los cuales 3.400 han realizado un Grado Universitario o un programa Máster. ESIC mantiene un estrecho vínculo con el tejido empresarial regional y nacional, motivo por el cual hace coincidir la entrega de los Premios ASTER con la ceremonia de Graduación.

