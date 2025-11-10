Uno de los buses de Puerto Venecia cambiará de ruta para conectar con el tranvía

Adiós a las filas y retrasos en las paradas de bus de Puerto Venecia. Los nuevos pliegos para la futura contrata del autobús urbano de Zaragoza incorporan importantes mejoras en las líneas que conectan el shopping resort con los barrios de la capital aragonesa, que se pondrán en marcha a partir de 2027.

Entre las principales novedades destaca el refuerzo de la línea 31, que actualmente une el centro comercial con La Aljafería, y que casi duplicará su frecuencia actual. Asimismo, la línea C4, que enlaza Puerto Venecia con la plaza de las Canteras (barrio de Torrero), ampliará su recorrido hasta la plaza Emperador Carlos V, para facilitar el transbordo con el tranvía de Zaragoza.

Con estas mejoras, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende dar respuesta a las demandas y quejas de los usuarios sobre el funcionamiento del servicio, por las aglomeraciones en las paradas y los buses completos, especialmente los sábados y en las horas de cierre comercial, que se producen en Puerto Venecia, donde muchas personas se quedan sin poder acceder al transporte público.

Más frecuencia y nueva conexión con el tranvía

Los pliegos aprobados por el consistorio introducen incrementos de frecuencia y de dotación de vehículos en varias líneas del servicio urbano, en función del tipo de día. Entre estas figuran las que dan servicio a Puerto Venecia, un destino que recibe 19 millones de visitantes al año, de los cuales 1,6 millones utilizan las líneas 31 y C4 de Avanza Zaragoza.

Así, la línea 31, que conecta Puerto Venecia con La Aljafería y circula por la avenida Goya, Paseo Cuellar y avenida de la Policía Local, bajará su frecuencia de 11 a 6 minutos, todos los días de la semana, con 11 vehículos frente a los 7 actuales.

La misma frecuencia se mantendrá los sábados, día de mayor afluencia al shopping resort, mientras que los domingos y festivos, la frecuencia se reducirá de 18 a 12 minutos, con una dotación de 6 vehículos en lugar de 4.

Por su parte, la C4 mejorará su servicio y ampliará su recorrido durante toda la semana, especialmente los sábados. A partir de 2027 llegará hasta la plaza Carlos V, pasando por el Canal, Luis Vives, Paseo Renovales y Manuel Lasala, lo que permtiriá enlazar con el tranvía y las líneas circulares del bus urbano.

Entre semana, su frecuencia será como hasta ahora, cada 18 minutos con tres vehículos. Los sábados la frecuencia se mejorará de los 11 minutos actuales a 8, y en los domingos y festivos que no sean de apertura comercial, se mantendrá en los 20 minutos.

En marcha a partir de 2027

Estas mejoras entrarán en vigor en 2027, cuando se implemente el nuevo contrato de transporte urbano de Zaragoza. El plan también prevé nuevos sistemas de pago del billete y medidas de sostenibilidad, que modernizarán el servicio y mejorarán la experiencia de los viajeros en toda la ciudad.