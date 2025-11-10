Las Cortes de Aragón donan un manto a la Virgen del Pilar como reconocimiento a su "simbolismo y arraigo"

Las Cortes de Aragón han donado un manto a la Virgen del Pilar "en reconocimiento y aprecio al simbolismo y al arraigo" que la Patrona de la Hispanidad representa en la historia y el patrimonio cultural de la ciudad de Zaragoza y de Aragón La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, ha hecho entrega del manto acompañada de una representación de la institución aragonesa, el vicepresidente y secretario primero de la Mesa, Ramón Celma y Gerardo Oliván, respectivamente, y los parlamentarios Fernando Ledesma (PP), Óscar Galeano (PSOE) y Santiago Mórón (Vox).

El Parlamento aragonés se une así a la preservación de una tradición y manifiesta su compromiso "con la conservación del patrimonio inmaterial y la cultura popular que constituye la identidad aragonesa" y española, en el contexto de la Hispanidad, según ha destacado la presidenta en sus palabras ante la Virgen.

La confección y entrega del manto obedecen al acuerdo adoptado por unanimidad en la Mesa de las Cortes de Aragón, como "gesto de reconocimiento y aprecio" hacia la figura de la Virgen.

De este modo, las Cortes de Aragón se unen a las personas, entidades, organizaciones e instituciones de todos los ámbitos que, a lo largo de los siglos, han entregado sus mantos de manera desinteresada para enriquecer la colección de la Virgen, como símbolo de devoción y respeto hacia su figura, simbolismo y arraigo. Las Cortes de Aragón se sumarán, en su día, a la celebración del Bimilenario de la Venida de la Virgen a Zaragoza, anunciado por el Arzobispado en un reciente evento solemne celebrado en la Basílica del Pilar.

Valor para Aragón y La Hispanidad

La presidenta de la Cámara autonómica ha hecho entrega del manto junto al arzobispo de Zaragoza, monseñor Carlos Escribano. Previamente, ambos han rubricado el documento por el que las Cortes de Aragón ceden el manto a la Basílica del Pilar.

Fernández ha subrayado el "carácter histórico" del acontecimiento vivido este lunes en el Camarín de la Virgen del Pilar, un hecho "esperado y deseado por todos nosotros como muestra de devoción hacia la Virgen del Pilar y lo que ella representa para todos los aragoneses".

El manto "se entrega una vez en la vida, tiene más de 600, y a las Cortes de Aragón ya nos tocaba", ha celebrado la presidenta de la institución, aludiendo al "simbolismo" y "arraigo de la mezcla de fe y cultura popular de la Virgen del Pilar para toda la sociedad aragonesa, para el resto de España" y más allá de "nuestras fronteras con gran cantidad de países hispanos que le tienen una profunda devoción".

"La Virgen del Pilar es Patrona de la Hispanidad y de todos los aragoneses, razones más que suficientes para que las Cortes de Aragón obsequien a Nuestra Señora con este manto", ha resumido la presidenta del Parlamento autonómico.

Historia y tradición

Según la tradición, la Virgen María vino a Zaragoza en carne mortal en el año 40 después de Cristo para animar a Santiago en su misión de predicar, y trajo consigo una columna de jaspe. Se cuenta que Santiago y los siete primeros convertidos de la ciudad edificaron una primitiva capilla de adobe a orillas del Ebro.

La imagen devocional del Pilar se potenció tras el Milagro de Calanda que tuvo lugar el 29 de marzo de 1640, cuando Miguel Pellicer recuperó la pierna que se le había amputado en el hospital de Nuestra Señora de Gracia de esta ciudad de Zaragoza, gracias a la intercesión de la Virgen.

Toda la ciudad comenzó a hablar del suceso milagroso, que quedó recogido en acta notarial y en las sentencias firmadas por el arzobispo Pedro de Apaolaza e, incluso, llegó a oídos de las cortes europeas. Así, la devoción al Pilar fue tomando relevancia fuera de las fronteras de España. El 20 de mayo de 1642, el municipio de Zaragoza proclamó a la Virgen del Pilar patrona de la ciudad, patronazgo que se extendió a todo el Reino de Aragón en las Cortes aragonesas de 1678.

El aumento de las peregrinaciones fue tan grande que se hizo patente la necesidad de construir un templo más grande para recibir a los fieles que acudían a rezar a la imagen. El pequeño templo original fue creciendo y creciendo hasta que a mitad del siglo XVIII ya adquirió la forma estructural, cúpulas incluidas, que conocemos. Las torres no llegarían hasta un par de siglos más tarde.

Un manto blanco y dorado

El manto que hoy luce la Virgen del Pilar está confeccionado en raso de color blanco, bordado en oro y sedas y rematado con fleco de oro entrefino. El bordado representa el emblema e inscripción de las Cortes de Aragón, sobre las banderas de Aragón y de España en sus laterales. La pieza contempla, igualmente, una cenefa bordada, con el anagrama de María y la columna, así como la Corona de la Virgen.

La Virgen del Pilar cuenta, en la actualidad, con una colección ubicada en el Museo Catedralicio, que supera los 600 mantos y todos ellos se conservan en la Sacristía de la Virgen.

La tradición de cubrir la columna de la Virgen con el manto data del siglo XV, con donantes de carácter institucional, como las Cortes de Aragón, y personas, entidades y empresas que abarcan todo el abanico social, medios de comunicación, clubes deportivos, y ámbitos económico, cultural, deportivo, político y religioso, así como países, cofradías y otros.

Los mantos visten todos los días a la Virgen del Pilar a excepción de los días 2, 12 y 20 del mes --2 de enero, conmemoración de la Venida de la Virgen; 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar como patrona de Zaragoza y Aragón; 20 de mayo, recuerdo de la coronación canónica de la imagen del Niño y de la Virgen--. Todavía está por determinar cuál será la fecha en la que la Virgen del Pilar luzca el manto donado por las Cortes de Aragón.