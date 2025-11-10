El emblemático almez de un parque de Zaragoza que aspira a ser Árbol del Año 2026.

Los vecinos del Parque Bruil de Zaragoza se reunieron este domingo por la mañana para mostrar su apoyo al Almez del Bruil, un árbol centenario que competirá por convertirse en el Árbol del Año 2026 en España, dentro del certamen organizado por la asociación Bosques sin Fronteras. La cita sirvió para la grabación de un vídeo que acompañará su candidatura, reflejo del cariño y compromiso que los zaragozanos sienten por este ejemplar.

La iniciativa de presentar el almez al concurso surgió de un movimiento vecinal respaldado por numerosas asociaciones culturales, educativas, ecologistas y vecinales de los barrios de San Agustín, Tenerías, La Magdalena, San Miguel y Las Fuentes. Todos ellos han estado históricamente involucrados en el cuidado y la protección del parque, un pulmón verde que forma parte de la vida cotidiana de muchas generaciones.

Un símbolo de vida y compromiso colectivo

El almez (Celtis australis), también conocido como litonero, ha sido durante décadas un referente del Parque Bruil y un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Se trata de un árbol de gran porte, de hoja caduca con tronco liso y corteza gris, conocido por sus frutos pequeños y negros y su madera resistente. El del Bruil tiene Su candidatura al concurso no solo responde a su belleza y longevidad, sino también a lo que representa: el respeto por la naturaleza y la colaboración ciudadana para preservar el patrimonio verde de la ciudad.

En 2015, varias asociaciones solicitaron al Ayuntamiento de Zaragoza la intervención de expertos en arboricultura ante los signos de deterioro del árbol. Gracias a esa acción colectiva, en 2017 el consistorio procedió a vallar y proteger el entorno del almez, evitando así el estrés causado por la compactación del suelo que comprometía su crecimiento. Desde entonces, el árbol ha recuperado su esplendor y se mantiene frondoso y vigoroso, como símbolo de un esfuerzo común.

Esperanza para el Parque Bruil

La noticia de la selección del Almez del Bruil llega en un momento en el que el parque atraviesa cierta decadencia, según reconocen los propios vecinos. Sin embargo, la candidatura ha insuflado un aire de optimismo.

"Toca pensar en positivo y la comunidad de vecinos esperan que esta sea la gran oportunidad que necesita su corazón verde para que vuelva a ser lo que fue, un parque lleno de vida y esplendor", aseguran en un comunicado.