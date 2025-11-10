El espectacular mural de un famoso grafitero para apoyar al Real Zaragoza: "Hay que animar más que nunca"

No están siendo buenos tiempos para el zaragocismo. La deriva institucional y deportiva de los últimos años está viviendo esta temporada el capítulo más amargo de toda su historia. Con un tercio de campeonata ya quemado, el Real Zaragoza es colista a 9 puntos de distancia de la permanencia en Segunda División. Sobran más palabras.

Y como viene demostrando, es la afición el que continúa poniendo el sentimiento y el aliento para eludiar el enésimo momento crítico de un club que se empeña en maltratarlo. Al apoyo de los incondicionables que acuden al Ibercaja Estadio y a cualquier campo de España se le ha sumado un inesperado homenaje, en forma de grafiti, en el barrio de La Paz de Zaragoza para tratar de insuflar algo de moral.

El autor Barok, un conocido grafitero de la capital aragonesa, que ha plasmado todo su arte en un mural donde destacan todos los títulos del Zaragoza a lo largo de sus más de 90 años de existencia.

En imágenes | Así es el mural de Barok en apoyo al Real Zaragoza / Pablo Ibáñez

"Una temporada difícil, hay que animar más que nunca, orgulloso de este sentimiento zaragocista eterno, aportando mi granito de arena. Vamos Zaragoza", escribió en su cuenta de Instagram.

A lo largo de toda la creación, de varios metros de extensión, también se plasman cánticos y lemas de la hinchada, como el ya popular Moverse, maños moverse, Volveremos. Y como colofón, el capitán Francho Serrano, apretando el puño de su mano derecha con uno de los fondos de la vieja Romareda en segundo plano.