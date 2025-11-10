Ya hay fecha para la entrada de Zaragoza al Viogén

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que el Ayuntamiento de Zaragoza entrará en el sistema Viogén --de protección a las mujeres víctimas de violencia de género-- el próximo 24 de noviembre y será efectivo en 2026 cuando la Policía Local asumirá el 30% de los casos de riesgo bajo tras su formación.

Además, las mujeres en riesgo bajo que estén bajo la protección de la Policía Local y que escalen al nivel medio de protección, se mantendrán bajo la tutela de la propia Policía Local, evitando así su revictimización.

Esta fecha, ha dicho Chueca, "no es casualidad" sino que obedece al trabajo del PP porque el "PSOE dio instrucciones para no llegar a un acuerdo y el PP ha resuelto incluir a Zaragoza".

Este anuncio lo ha realizado durante el debate de un moción del PP, que se ha aprobado con el apoyo de Vox y el rechazo del PSOE y ZeC, en la que se ha reprobado a la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, porque tras el asesinato de la mujer nicaragüense, Eugenia Mercedes a manos de su marido el pasado martes dijo: Han tenido que asesinar a Eugenia para que la alcaldesa, avergonzada, escondida en su despacho, dé un paso para adelante para poner en marcha el sistema".

Chueca ha explicado que la víctima no estaba en Viogén y ha cuestionado la "calidad humana" de Ranera por "utilizar a una víctima de género para hacer política" para indicarle que "debería se consciente de que no todo vale para hacer política".

"Marioneta"

Ha reconocido que esas palabras le dolieron pero luego se dio cuenta de que no se tenía que sorprender porque Ranera "traicionó a quien le aupó y por eso es la portavoz".

"Ha traicionado a sus principios por defender a cualquiera con tal de aupar a Sánchez y Alegría por encima de los zaragozanos. Está aquí para ser la marioneta de Sánchez y Alegría", le ha dicho a Ranera.

"No tiene credibilidad porque el PSOE hace un feminismo de pancartas vacías y porque todos saben que Sánchez llego a la política aupándose en su suegro que se beneficiaba de las mujeres gracias a saunas y prostíbulos. Llegó donde está gracias a la panda del Peugeot y que está siendo investigada por utilizar el dinero público en prostitutas".

Tampoco, ha añadido, tiene credibilidad Ranera porque el PSOE aprobó la Ley de solo si es si y hay más de 1.400 agresores que han visto reducidas las penas y más de 130 violadores han salido de la cárcel. "Ustedes dejan abandonadas a las maltratadas, como se ha visto con las pulseras antimaltrato y los fallos que ha detectado la Fiscalía General del Estado, porque el PSOE "lo ha ocultado".