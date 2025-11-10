Al límite los recursos para personas sin hogar de Zaragoza: las más de 460 plazas para perfiles vulnerables están "llenas"

Hace tiempo que un invisible cartel de Completo cuelga sobre las puertas de los pisos, habitaciones, albergues de los que disponen las entidades sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza. El sinhogarismo ha alcanzado máximos históricos en la ciudad y así lo evidencian puntos como el parque Bruil, el puente de la Almozara o todos esos bancos que, con su dureza habitual, ahora fingen ser camas. Porque los recursos habitacionales de los que dispone la Coordinadora de Entidades para Personas Sin Hogar, que van dirigidos a todo tipo de perfiles vulnerables y que en este momento suman unas 345 camas, parte de ellos por concierto con la administración municipal, están «llenos». Y las plazas habilitadas por el consistorio, que son al menos las 118 actuales del albergue, además de las concertadas con distintas entidades -65 pisos con 200 camas aproximadamente-, están «llenas».

En concreto, de las nueve entidades que conforman la Coordinadora, todas ellas «con listas de espera» según indican desde la agrupación, hay al menos ocho que ofrecen recursos habitacionales. Las mismas fuentes señalan que la que cuenta con más alojamiento es El Carmen, con un total de 149 plazas. De estas, 102 se distribuyen en 25 viviendas para personas sin hogar. A ellas se suman otros espacios como las dos residencias, la de mujeres con 10 plazas y la de hombres con 9; las dos casas abiertas, la de ellos con 10 camas y la de ellas con 6; y el centro terapéutico de alcohol, habilitado para 12 personas.

El Refugio es la siguiente entidad que cuenta con más número de plazas. De las 70 totales, hay 52 que son para hombres y otras 6 que van destinadas a mujeres. A ellas se suman 4 más para personas convalecientes. Además, tiene habilitados dos pisos, uno para ellas y otro para ellos, con 4 camas cada uno.

Otra de las entidades sociales de la Coordinadora que cuenta con recursos habitacionales es Sercade, que tiene habilitados desde pisos para jóvenes hasta habitaciones individuales. En total, sus espacios de alojamiento suman 46 plazas.

Si se atiende a los perfiles, Sercade tiene habilitados ocho pisos, de los que dos son familiares y tienen espacio para 4 personas cada uno (8 entre ambos); otros tres van destinados a jóvenes y suman en total 12 plazas; otros dos son para hombres y juntos cuentan con 7 camas; y un último que es para mujeres y que tiene espacio para 2 personas. A estos pisos hay que añadir 5 habitaciones -es decir, cinco plazas- y un Hogar Mujer en el que se atiende a 12 personas.

Por su parte, la entidad Hijas de la Caridad cuenta con 37 plazas que se distribuyen en 12 viviendas dirigidas a familias, personas solas y mujeres del ámbito de prisión.

Cáritas tiene habilitados 6 alojamientos que suponen un total de 18 plazas entre las suyas propias y las que tiene conveniadas. En detalle, la entidad ofrece dos pisos para mujeres, con un total de 6 camas; otros dos para hombres, con espacio para 5 personas; otro para 2 jóvenes, y un último piso familiar con 5 plazas.

También la Fundación la Caridad cuenta con recursos habitacionales: 5 pisos que suman 14 plazas. A estos se añaden los tres pisos con los que cuenta la Fundación San Blas -dos de Zaragoza Vivienda y un tercero de su propiedad-, que ofrecen 8 plazas. Estas van destinadas a jóvenes o trabajadores sin recurso habitacional. Por último, la Fundación Cruz Blanca tiene 3 camas.

Los recursos del consistorio

Si se atiende a los recursos habitacionales del Ayuntamiento de Zaragoza, el más grande es el Albergue Municipal, que desde febrero de 2024 se somete a una reforma y ampliación. En este momento, según informan fuentes municipales, cuenta con 118 plazas, sin tener en cuenta las 55 que se habilitarán cuando las obras lleguen a su final, previsiblemente a finales de este año o principios del próximo. Desde el consistorio explican que este recurso "lleva meses lleno", algo que es "histórico" y que nunca antes había sucedido durante tanto tiempo seguido.

Además del albergue, el ayuntamiento tiene 65 pisos con cerca de 200 camas, todos ellos concertados con entidades como las citadas u otras y que van destinados a perfiles sin hogar u otros como, por ejemplo, personas desalojadas de forma urgente, según explican fuentes municipales. A estos se suman otros cuatro alojamientos que de forma reciente ha habilitado junto a Fundación Sopeña y que van destinados a 20 jóvenes migrantes.

Y todos estos recursos, los del consistorio y los de las entidades, están «llenos», según indican ambos. Por eso, unos y otros trabajan por ampliar las plazas, que según los datos ofrecidos podrían alcanzar las 560 a partir del próximo año.

En concreto, el ayuntamiento sumará a sus recursos 55 plazas más en el albergue -15 para mujeres, 40 para hombres-y otras 12 de un contrato menor que concertará con una entidad social y que también irán destinadas a ese nuevo perfil de persona joven sin hogar. A ello habría que añadir de forma temporal las 40 plazas que se habilitan en los pabellones de frío del albergue durante el invierno y otras 25 más que se sumarán en los próximos meses también para hacer frente a las bajas temperaturas. Se trata de un gran piso concertado con Cruz Roja. Además, desde el consistoriose plantean la apertura de recursos habitacionales para trabajadores vulnerables.

Por su parte, la Coordinadora se reunió el pasado jueves y al menos dos entidades pusieron sobre la mesa proyectos de ampliación de entre 40 y 45 plazas, aunque todavía están por definir.