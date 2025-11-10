Estos son los barrios de Zaragoza con más locales vacíos... y cada vez menos comercios de proximidad

Más allá de los análisis, los fríos datos reflejan una realidad común a toda Zaragoza. El comercio de proximidad, en retroceso frente a las grandes superficies y a la compra online han provocado un modelo circular en el que los nuevos desarrollos urbanísticos y las tendencias sociales han dejado en el olvido a los tradicionales bajos con negocios de todo tipo. En la capital aragonesa, ambas cuestiones se hacen muy evidentes en casos que van desde el nacimiento de Valdespartera, en la primera década del siglo, o la expansión actual de Arcosur, hasta la evolución (o involución, según como se mire) de las zonas más consolidadas. Pero, de entre todos los números, el que mejor refleja esto último reside en Delicias, San José y Las Fuentes.

Estos tres históricos distritos concentran, según los últimos datos disponibles del programa NILSA (Ningún Local Sin Actividad) de ECOS, en torno al 60% de los locales comerciales vacíos que hay en la ciudad. Delicias tiene más de 230. San José, unos 175. Y Las Fuentes, más de 120. En total, cerca de 1.000 en Zaragoza. Frente a ellos, tras el tremendo varapalo que sufrieron los comercios durante la pandemia del coronavirus, entre 2020 y 2022, la citada asociación de empresarios sí ha detectado un repunte, aunque "ligero", en el Actur y en Arcosur. En este último, por ejemplo, han abierto recientemente un supermercado y próximamente sumará su segundo bar. Pero este aumento sigue siendo, a juicio de Begoña Marquina, presidenta de ECOS, "insuficiente".

Ya en 2021, conscientes del desafío que supone, el Ayuntamiento de Zaragoza realizó un censo "a pie de calle" de los establecimientos abiertos en la capital aragonesa, dentro del plan local de equipamientos comerciales, aún vigente hasta 2026. Según estos datos, más de 750 comercios especializados en bienes diarios cerraron entre 2009 y 2020: de 3.121 a 2.356. Más sangrante todavía es el caso de los negocios de bienes ocasionales, con más de 1.500 pérdidas en ese período, de 5.207 a 3.699. Por contra, el comercio mixto (hipermercados, grandes almacenes...) creció de los 166 a los 187, un 5,35%.

Por barrios, Delicias sigue siendo el que más comercios de proximidad tiene, algo lógico teniendo en cuenta que es la zona más populosa de Zaragoza, lo que también se demuestra en el mencionado número elevadísimo de bajos cerrados. El Distrito Centro y el Casco Histórico, también en las partes más antiguas, son los siguientes en el ranquin.

Y, en el caso de San José y Las Fuentes, los dos barrios tras Delicias con más locales vacíos, sus cifras ya no están tan despegadas entre el número de comercios abiertos y cerrados. Así, San José tenía en octubre de 2020 hasta 616 negocios (por los 175 disponibles). Mientras, en Las Fuentes todavía se notaba más, con 301 en funcionamiento, apenas 180 más que los cerrados.