Zaragoza vive un pleno marcado por la tensión que acaba con la reprobación de Ranera con los votos de PP y Vox

La tensión ha llegado al salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza y, por si quedaba alguna duda, lo ha hecho para quedarse. En la tarde de este lunes, se celebraban dos plenos extraordinarios que venían marcados por los reproches cruzados de los días previos. El primero, a petición del PP, ha durado una hora y ha seguido en esa misma estela, finalizando con la reprobación a la portavoz socialista, Lola Ranera, con los votos de PP y Vox, tras sus palabras de la pasada semana cuando acusó a la alcaldesa, Natalia Chueca, de sumarse "avergonzada" al Viogén tras el asesinato machista de Eugenia en el barrio de San José. Ambas formaciones también han pedido su dimisión.

Pero, en este primer asalto, los temas han excedido al terrible suceso de la semana pasada, por el que se ha guardado un minuto de silencio previo. Una vez los portavoces han tomado la palabra, los temas han sido de lo más variados: saunas, Koldo, Ábalos, ETA, Bildu, Franco... Ángel Lorén (PP), eso sí, había empezado aseverando que las palabras de Ranera habían sido "injuriosas" e incluso "podrían ser constitutivas de delito", además de criticar el "uso" del asesinato machista de Eugecia para "hacer política". Una primera intervención en la que también ha recriminado a la socialista hablar de "malditos votos" al referirse a Vox, comparándolo con los acuerdos del PSOE con Bildu en Madrid.

Y la alcaldesa, Natalia Chueca, ha espetado a Ranera al cierre de esta primera sesión que le había sorprendido su "calidad humana" a raíz de esas declaraciones, aunque ha matizado que, "luego ya no", yendo contra la actualidad del grupo municipal socialista y arremetiendo contra la portavoz por "traicionar a quien le puso ahí" (por Lambán) y a gente de su grupo (por Horacio Royo).

Por parte del PSOE, ha tomado la palabra el portavoz adjunto, Alfonso Gómez Gámez, quien ha acusado al PP de convocar este pleno de forma "torticera" para contrarrestar el pleno posterior, a petición del PSOE. Después, el socialista ha incidido en que "el PP está bajo el yugo de Vox" y le ha recordado a Chueca que "hay compañeros suyos que no lo aceptan y prefieren no tener presupuestos". Además, ha sostenido que es "indecente" llevar una moción sin hablar de "violencia machista".

En ese sentido, ha pedido una transacción para apoyar el primer punto (reafirmaba el compromiso del pleno en esa materia) si incluían esa terminología, algo que no ha sido aceptado. De hecho, en principio se iba a votar ambos puntos por separado (por un lado, el mencionado sobre el compromiso del pleno, que ZeC también había dicho que apoyaría; por otro, la reprobación de Ranera), aunque finalmente el PP ha decidido que se votasen de forma conjunta, obteniendo los votos favorables de Vox. Desde PSOE y ZeC, en cambio, defienden que en la junta de portavoces se acordó votar por separado.

Ranera ha intervenido antes de esa votación conjunta, para subrayar que "quedase en acta" que la votación conjunta se había acordado en junta de portavoces.

Minutos antes, Elena Tomás (ZeC), quien ha reivindicado todos los avances legales y sociales con los gobiernos socialistas en materia de derechos de la mujer, había recogido el testigo de Lorén y se ha defendido de sus acusaciones, refiriéndose al PP como un partido "que sigue utilizando a las víctimas de ETA para hacer política". Julio Calvo (Vox), quien ha reconocido en un momento dado que él "no había venido a hablar de violencia machista", ha hecho especial énfasis en las investigaciones sobre Koldo, Ábalos o Cerdán.