El adiós de Le Petit Coin, la cafetería de la cultura de Zaragoza: "Son etapas que se cierran; fue algo muy chulo"

De forma silenciosa, en plenas vacaciones de verano, dijo adiós Le Petit Coin, una de los bares de Zaragoza que llevaba la cultura por bandera. "Nos da mucha pena, pero nos ha consumido", afirma Susana Gómez, una de las socias del negocio que estaba alojado en una casa del paseo Ruiseñores junto a Jesús Petit.

Entre las razones que han pesado para echar la persiana definitivamente está lo arriesgado de la ubicación, alejado de lugares concurridos de la capital, y el sitio que lo cobijaba, una casa y no un local al uso, que era parte de su encanto, pero que también ha terminado por ahogarles. A ello se suma la tremenda exigencia de mantener la esencia con la que nació, basado en música en directo, exposiciones permanentes o provisionales de pintura o fotografía, presentaciones literarias y hasta un club de lectura.

Concluye así una vida que ha durado 7 años. "Son etapas que se cierran y preferimos hacerlo con alegría. Ha sido un concepto muy chulo y que nos apetecía hacer", expresa Gómez.

Allí se acercaba gente "de lo más variopinta, desde señoras de 80 años a chavales de instituto", confesaba la propia Gómez en una entrevista con este medio en 2022, cuando todavía se terminaban de sufrir los rescoldos de la pandemia de covid que todavía mantenía ciertas restricciones en los espacios cerrados.

Entre sus aspiraciones, estaba ser "preparadores" de momentos en torno a una mesa para "conversar, comer, beber y escuchar buena música". "Aquí puedes desayunar, tomarte un brunch, el almuerzo, merendar, cenar...", resumía Gómez.

Después de esta experiencia, ella ha dejado atrás la hostelería, consciente de que "los tiempos están cambiando mucho", especialmente para los bares de barrio, aunque, reconoce, se lleva "todas las historias" que han vivido allí. El testigo de Le Petit Coin lo ha mantenido el propio Jesús Petit con una nueva cafetería, Olvido, en la calle Pedro Cerbuna, en la zona universitaria. "Hay mucha gente que va a echarse allí un café y le reconoce, eso demuestra que ha quedado huella", cierra Gómez.