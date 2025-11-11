Crisis social en Zaragoza: el ayuntamiento busca pisos compartidos para realojar a jóvenes sin hogar

El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido mover ficha y atajar el grave e histórico problema de sinhogarismo al que se enfrenta desde hace meses la capital aragonesa y que ha llevado al límite a todas las entidades sociales, sin plazas libres para alojar a más personas sin recursos y sus comedores a reventar. Con el albergue municipal en obras y lleno hasta los topes desde hace meses, dos asentamientos con más de 40 personas en el parque Bruil y otras tantas en el puente de La Almozara, y una crisis migratoria sin freno, ha optado por lanzar un programa piloto que se desarrollará durante tres meses y que pasa por alojar a 12 jóvenes en situación de calle en pisos compartidos. Un plan que exige una inversión de 16.225 euros.

El proyecto ha salido a licitación y serán ahora las entidades sociales las que deben presentar un programa que no solo incluya el alojamiento, sino que debe completarse con un "acompañamiento social para iniciar un proceso de inserción social y formativo laboral".

El contrato incluye dos tipos de gastos. Por un lado, el alojamiento. Según los cálculos municipales, dar cobijo a estos chavales supone "un coste mensual de 180 euros", de manera que ascendería a 2.160 euros. Teniendo en cuenta que la duración del programa se limita a tres meses, se elevaría hasta los 6.480 euros.

Por el otro se encuentra el coste de los profesionales que deben acompañar a estos jóvenes. Habría un coordinador de equipo, un trabajador social y dos personas de apoyo como mentores o auxiliares. En total, serían 8.270 euros para hacer frente al pago de las nóminas.

Será la empresa o entidad interesada la que deberá ofrecer el espacio o espacios necesarios para la correcta realización del servicio y disponer de los espacios necesarios para realizar las labores de intervención social. Entre los requisitos destaca la experiencia.

En Zaragoza hay más de 400 plazas destinadas a alojar a personas sin recursos y en exclusión. En concreto, la Coordinadora de Entidades para Personas Sin Hogar dispone en este momento de 345 camas, que se suman a las 118 del albergue. Todas están llenas y hay "lista de espera", lo que evidencia la grave situación del momento. Otro dato que lo demuestra es que Cruz Roja ha atendido 579 personas en situación de calle.

Pero hay más. La demanda del albergue se ha disparado. Según los datos del ayuntamiento, a 31 de octubre, el número de estancias se habían incrementado un 27% respecto a 2024 y se prevé que cierre el ejercicio con un aumento del 52%.