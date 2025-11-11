¿Qué pasa si circulo sin la pegatina ambiental en Zaragoza a partir de diciembre? Esta es la respuesta del Ayuntamiento

La cuenta atrás para la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Zaragoza está en su recta final. El Ayuntamiento lleva tiempo recordando a los conductores la importancia de que conozcan la etiqueta ambiental de sus vehículos ante la implantación definitiva del nuevo sistema. La ZBE de Zaragoza ya está en vigor, pero no entrará en funcionamiento completo hasta el próximo 11 de diciembre de 2025, cuando se active la cuarta fase de su implantación. A partir de ese momento se podrán aplicar las sanciones previstas por el incumplimiento de la norma.

La identificación del tipo de vehículo se realizará de forma automática mediante cámaras inteligentes que leerán específicamente los datos de matriculación del vehículo, para comprobar si tienen etiqueta o autorización. Quienes accedan por error a la ZBE dispondrán de 15 minutos de tiempo para abandonarla y de esta manera evitar la multa.

La infracción por no respetar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) es de 200 euros, considerada una infracción grave por la Ley de Tráfico. Este importe se reduce a 100 euros si se paga de forma anticipada, dentro de los primeros 20 días desde la notificación.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza

La creación de una Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza es una medida a la que obliga la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, que impone a los municipios de más de 50.000 habitantes la adopción de “planes de movilidad urbana sostenible, que deben introducir medidas de mitigación para reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo al menos el establecimiento de zonas de bajas emisiones”.

En el caso de Zaragoza, el mapa abarca actualmente la zona comercial y administrativa del Casco Histórico, desde Paseo Echegaray al Coso, y de la calle Mayoral a San Vicente de Paúl. En 2030, el perímetro se ampliará e incluirá también el paseo Independencia y todo el segundo cinturón de la ciudad. Entonces, el cerco estará delimitado por el paseo Echegaray, la calle Asalto, el paseo La Mina, Constitución, la plaza Paraíso, el paseo Pamplona, el paseo María Agustín y la plaza Europa.

Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza hasta 2030. / EL PERIÓDICO

¿Quiénes pueden acceder a la ZBE?

Los vehículos con distintivo ambiental A (los vehículos anteriores al año 2000 de gasolina y anteriores a 2006 de diésel) no pueden acceder al anillo de la ZBE salvo excepciones concretas, como los servicios de emergencia o el transporte de personas con movilidad reducida, ser residente o tener como destino alguno de los aparcamientos subterráneos de la ciudad.

Desde el 11 de septiembre está habilitado el Registro Municipal de Zona de Bajas Emisiones, donde se pueden inscribir aquellos vehículos que, aún sin tener derecho al distintivo ambiental de la DGT, puedan acceder, circular y estacionar previa autorización municipal registral.

Los vehículos con etiquetas B (los de gasolina matriculados desde el 2000 y los de diésel matriculados desde 2006), C (turismos de gasolina matriculados desde 2006 y diésel desde 2014), ECO (híbridos enchufables con menos de 40 kilómetros de autonomía, híbridos no enchufables y vehículos de gas natural o gas licuado) y Cero Emisiones puden circular y estacionar en este espacio sin restricciones.

Sistema actual de distintivos para coches / DGT

¿Cómo saber qué distintivo tengo?

Los conductores pueden conocer fácilmente qué etiqueta corresponde a su vehículo accediendo al portal oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT), en la sección 'Consulta del distintivo ambiental de un vehículo', en la que ingresando la matrícula de su vehículo podrá conocer el distintivo ambiental que le corresponde.

Además se puede consultar:

Desde la app miDGT

Por teléfono, llamando al teléfono 060.

Presencialmente, en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico. (Pidiendo cita previa anteriormente)

En la misma consulta se puede solicitar información sobre la manera de conseguir la pegatina ambiental que le corresponde, para poder ponerla en su vehículo.

Si su vehículo no tiene derecho a distintivo ambiental, se puede soliciar autorización registral para acceder, circular y estacionar en ZBE de Zaragoza de forma telemática, a través de la página web del Ayuntamiento, o de forma presencial, en el Registro oficial.