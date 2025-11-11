El PSOE acusa a Chueca de disparar el gasto corriente y “asfixiar” al ayuntamiento

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha acusado a la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, de "asfixiar" al consistorio tras disparar el gasto corriente y aprobar unos pliegos de bus que "harán saltar por los aires" los presupuestos de 2027.

Así lo ha transmitido este martes en rueda de prensa la concejal socialista Marta Aparicio, quien ha criticado la "nefasta gestión" del Gobierno de Chueca por aumentar el gasto corriente de más de 140 millones de euros en seis años.

Por ello, los socialistas han solicitado una comparecencia a la consejera Blanca Solans en la próxima Comisión de Hacienda para que comparta sus explicaciones por "el caos financiero".

Según ha destacado Aparicio, en un presupuesto de 1,58 millones de euros, 185 son para inversión, algo más del 17% del presupuesto y, de estos, "se han ejecutado 76 millones, poco más del 40%".

Por lo tanto, ha dicho, el ayuntamiento ha invertido en Zaragoza un 7% del presupuesto, "mientras llevamos gastados casi el 70% del presupuesto total".

Para Aparicio, esto demuestra que el Ayuntamiento se "está ahogando" por el gasto corriente, con un contrato de limpieza que ha aumentado en más de 8 millones de euros desde 2019 y el de mantenimiento de parques en 10,5 millones.

“Desde que el PP gobierna, el gasto corriente ha aumentado en más de un 47%. Y según sus propias previsiones, en 2026 aumentará otros 7 millones de euros como mínimo”, ha añadido Aparicio.

Por ahora, ha explicado la edil socialista, esta situación no se ha notado por el “balón de oxígeno” de los fondos europeos que "está ocultando la realidad", pero los presupuestos de 2027 “van a ser muy complicados”.

El problema es “tan grave”, ha censurado Aparicio, que el 85% del incremento del techo de gasto previsto para el 2027 en unos 30 millones, "unos 25 se lo va a comer el incremento del contrato del bus". “Esto supone que en 2027 sólo podremos incrementar el gasto en 5 millones de euros”, ha manifestado.

Mientras, ha contextualizado Aparicio, el servicio de financiación explica que la concesión “impactará negativamente en la regla de gasto” y será necesario la adopción de medidas con un aumento de la recaudación municipal o reducción de otros gastos no financieros.