¿Cuáles son las carreras con más salidas laborales en Aragón? Estas son algunas de ellas y las mejores pagadas

Los títulos universitarios siguen siendo un factor muy importante a la hora de conseguir trabajo y acceder al mercado laboral, así lo apunta 'La empleabilidad de los jóvenes en España 2025', un informe publicado por la Fundación CYD. Este informe también destaca ciertos obstáculos que existen hoy en día para aquellos que quieren empezar su vida como trabajador, como las brechas de género o los estudios realizados.

Las titulaciones que más inserción laboral registran 4 años después de que el alumno haya terminado la carrera son las relacionadas con la Medicina, la Informática y las Ingenierías. En el caso de la primera, la tasa de la afiliación a la Seguridad Social supera el 94%, mientras que la Base Máxima de Cotización (BMC) media alcanza los 41.839 euros.

Algunos de los matriculados en esta rama de la salud son conscientes de la retribución económica que pueden conseguir si trabajan en un futuro como expertos en medicina, pero su elección ha sido más bien fruto de su pasión por esta materia. "De pequeña siempre me ha gustado el cuerpo humano y saber un poco más de él", explica Claudia Pérez, alumna de quinto año en la Universidad de Zaragoza, una vocación que comparte con su compañero, Emilio Juan, cuyos padres son médicos y quiere "seguir la rama familiar".

"Es muy vocacional y muy reconfortante por el hecho de saber que estás ayudando a la gente", subraya Paula Rueda, quien está en cuarto. Paula Rodríguez, una amiga suya de un curso superior, es consciente del "futuro gratificante" que tienen los empleados que han estudiado este grado universitario, sin embargo, una carrera "de teoría difícil y que dura 6 años, puede acabar quemándote" si no existe esa pasión.

Coinciden los cuatro en que su salida al mercado del trabajador la ven bastante asequible. "100%, hay bastante tranquilidad en ese aspecto", afirma Claudia con seguridad.

De la mano del sector sanitario están los estudios que van más dirigidos al servicio a la ciudadanía, como el grado de Trabajo Social. Los empleos de este ámbito promedian una tasa de afiliación del 81,9% (en parte por estar engolbados con el sector de la salud) y una BMC de 35.019 euros anuales.

Danna Madrid, graduada recientemente en Unizar en esta rama, también se guía por una vocación de ayudar a las personas, aunque muy diferenciado a la de los trabajadores sociales. "Siempre me ha gustado ayudar a las personas, pero con un toque de acción, mi sueño es ser policía aquí en Zaragoza", explica, lo que es para ella una "simbiosis perfecta" entre lo que ha estudiado y su verdadera aspiración.

Cambiando de tercio, las Ingenierías también están muy bien valoradas según la Fundación CYD, con una afiliación del 82,8% al llegar al cuarto año como egresado y una cotización máxima media de 33.215 euros. David Mógica, zaragozano de 22 años graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, resta importancia a cuánto cobrará en un futuro, pese a que no se puede ignorar ese dato. "Me parece muy importante la oferta laboral, aunque no veo tan importante el factor salarial. Desde pequeño siempre me han gustado las asignaturas de ciencias, sobre todo física, y siempre tuve muy claro que quería estudiar algo relacionado con eso", comenta David, quien en la actualidad está cursando el máster en Ingeniería Industrial.

Otro caso que afronta tranquilo la búsqueda de empleo al finalizar definitivamente sus estudios ante "el abanico de opciones" que le aporta su especialidad. "Una de las características clave de esta formación es la versatilidad y se ve reflejada en la cantidad de puestos diferentes que puede cubrir un ingeniero industrial, desde los más directamente relacionados como procesos de manufactura o logística, hasta otros quizás menos conocidos como consultorías o análisis y desarrollo", concluye.

Artes y Humanidades, las que menos ofrecen

En otra cara de la moneda están los ámbitos de Bellas Artes y Humanidades, Educación y Servicios. El primer campo de los mencionados tiene la tasa de afiliación a la Seguridad Social más baja de todas, ni más ni menos que un 63,5%. En cuanto a los salarios apenas rebasa los 27.000 anuales como media máxima.

Varios alumnos del campus de Unizar en Teruel creen que `pueden aspirar a una buena nómina, pero con matices. Aitor Rivas, estudiante de Bellas Artes, entró en este grado por pasión y busca trabajar en un futuro como docente, además de "buscar más opciones como autónomo" tras hacer las oposiciones.

Caso similar al de Leonor Modrego, que su pasión la llevó a estudiar esta carrera en la capital turolense y espera "cobrar bien" como docente universitaria, haciendo otros trabajos de forma autónoma o como curadora de museo. "Quizás no lo hago desde el inicio, pero espero tener buen salario", apunta la joven

Dentro de las Humanidades, el grado de Historia resulta también una opción para muchos. Alejandro Úcar, natural del municipio de San Juan de Mozarrifar, se encuentra en la actualidad terminando sus estudios en Granada y pese a que eligiera esta carrera por "pasión y gusto", los resultados no están siendo los esperados. "Ya estoy inserto en el mercado laboral y no estoy viendo nada que me atraiga lo más mínimo, principalmente por un tema de condiciones laborales", apunta el joven.

Su salida más clara y que ha tenido en mente "desde el momento que eligió esa carrera" ha sido la enseñanza y todo hace indicar que será la secundaria.