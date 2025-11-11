Se traspasa el emblemático bar El Gallo, un clásico del centro de Zaragoza
El establecimiento situado en el barrio de La Magdalena se ha convertido en todo un referente con una trayectoria de 60 años
El barrio de La Magdalena, en pleno corazón de Zaragoza, se despide de uno de sus locales más emblemáticos: el Bar Gallo, un establecimiento con más de sesenta años de historia que se ha convertido en todo un referente por su ambiente cercano, su historia y una clientela fiel que ha acompañado su trayectoria durante décadas.
Ubicado en una zona céntrica y tranquila, el bar ofrece una ubicación inmejorable para continuar con un negocio consolidado. El local cuenta con una superficie de 100 metros cuadrados y un aforo para 51 personas, además de una terraza exterior con cinco mesas, ideal para los meses más cálidos.
Según figura en la oferta publicada por la Asociación de Cafés y Bares, dispone de licencia definitiva, con horario de apertura de 6.00 a 1.30 horas, ampliable hasta las 2.30 horas los fines de semana y vísperas de festivo. El espacio permite ambientación musical hasta 74,5 decibelios y está equipado con cocina completa, salida de humos y toda la documentación en regla.
Se trata de un negocio en funcionamiento, con buenas ventas y facturación demostrable, lo que lo convierte en una oportunidad única para quienes deseen mantener vivo un bar con historia en el corazón de Zaragoza.
Los interesados pueden solicitar más información enviando un mensaje o WhatsApp al 617 280 536 (no se atienden llamadas).
- Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
- La ginecóloga de Zaragoza que superó una tetraplejia: 'Me fui andando del hospital de parapléjicos de Toledo
- Precios disparados de la vivienda en el Pirineo aragonés: 'Hemos sido invadidos por el mercado madrileño
- El bar del campo de fútbol del Atlético Escalerillas, 'el mejor de Zaragoza' por su barra, menú y almuerzos: 'Más de mil veces me han dicho eso
- Microsoft calienta motores en Aragón: estos son los perfiles que busca para sus centros de datos
- Adif se 'desentiende' de la descontaminación de sus suelos en Zaragoza tras la demolición de Correos en el Portillo
- Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
- Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle