Con vistas desde la piscina: los alquileres en la nueva promoción de María Agustín rondan los 1.600 euros

Resulta un lujo diario poder acceder al portal de casa desde la que fuera la entrada del antiguo Cuartel de Caballería de Zaragoza, en pleno paseo María Agustín, donde se erige un moderno edificio con una innovadora fachada de diseño vanguardista bordeada por la muralla principal de este acuartelamiento. Se trata del número 40, donde sus primeros vecinos ya están amueblando estas lujosas casas que salieron a la venta por un precio medio de 400.000 euros. El más económico, cuando comenzaron a comercializarse, rondaba los 300.000 euros.

Según la promotora de esta promoción, Gestihabitat, se han vendido prácticamente todos los pisos de la promoción, con 114, de los que solo quedarían por vender "algunos áticos" cuyos precios escalan hasta los 700.000 euros.

Acceso al edificio del paseo María Agustón de Zaragoza. / RUBÉN RUIZ

La construcción de este edificio, cuya fachada llama la atención en este entorno, no ha estado exenta de polémica ya que durante las primeras excavaciones aparecieron restos arqueológicos que obligaron a paralizar las obras. Los hallazgos tuvieron que retirarse para poder preservarlos y la promotora se comprometió a restaurar el muro del cuartel y su portada al tratarse de elementos históricos de gran valor vinculados a los Sitios de Zaragoza. De ahí que los vecinos accedan a su edificio de una forma tan particular.

Entre los servicios extra que incluye este lujoso edificio destaca la última planta, donde se encuentra una zona común, con una cubierta paisajística que incluye una piscina tipo infinity, un gimnasio y un gran solárium, además de una zona destinada a juegos infantiles.

Vistas desde la piscina el edificio de María Agustín 40. / GESTIHABITAT

Los primeros vecinos, con unos pisos con aislamiento térmico y acústico, recibieron sus llaves este verano, en el mes de julio, y los primeros en comenzar a vivir lo hicieron en agosto. Según la promotora está prácticamente todo vendido, a falta de algún piso y los áticos. Incluso hay alguno ya disponible para poder alquilarlo por la friolera de 1.680 euros al mes para un piso de 110 metros cuadrados con tres habitaciones y en una sexta planta. Hay alguno más 'económico', por 1.300 euros 2 habitaciones, 74 soleados metros cuadrados en una quinta planta.