Un 2026 en obras: la reforma de la avenida Valencia de Zaragoza empezará en enero y se coordinará con la del Portillo

Si el pistoletazo de la salida a las tres grandes obras viarias que tiene preparadas el Gobierno municipal de Natalia Chueca en Zaragoza para el esprint final de su mandato lo dio hace unas semanas la plaza San Miguel (previo al Coso), la avenida Valencia será ahora la que recoja el testigo con unos trabajos que empezarán en el mes de enero. Por último, está previsto que la reurbanización del Portillo y su entorno (financiada por Zaragoza Alta Velocidad, sociedad en la que el ayuntamiento también tiene participación) comience un poco antes, en diciembre.

En cualquier caso, la alcaldesa ha confirmado este miércoles que mañana se adjudicarán las obras en la avenida Valencia por 6,6 millones de euros a Vialex, con un ahorro cercano a los 200.000 euros, como ya informó este diario. Precisamente, Chueca también ha subrayado que estos trabajos se coordinarán con los del Portillo, donde además de generar un gran parque se reformarán las tres calles que lo delimitan: Escrivá de Balaguer y, sobre todo, Escoriaza y Fabro y Anselmo Clavé, que pasarán a ser ejes estructurales del tráfico rodado de la ciudad.

Uno de los retos será el de la movilidad. En ese sentido, Chueca ha señalado que en las próximas semanas se constituirá una comisión técnica para que ambas obras, en la avenida Valencia y en el Portillo, colindantes geográficamente, vayan de la mano. "Se hará igual que hemos hecho con San Miguel y el Coso, con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos", ha expresado la regidora, quien ha subrayado que deberán sentarse con las constructoras (Vialex en la avenida Valencia y MLN-Acciona en el Portillo) para definir el faseado de los trabajos y elaborar un "plan conjunto", con esa mirada preferente a la movilidad.

En la oferta que presentó Vialex, que se impuso a Copha (MLN) en el concurso por un resultado ajustadísimo, la constructora se comprometía a que el carril bus permanecería abierto durante toda la reforma. Una zona por la que discurren varias líneas del autobús urbano con dirección al centro de Zaragoza. Unos planes que deberán confirmarse ahora en esa comisión técnica.

Plan de choque comercial

El paralelismo con San Miguel y el Coso que no acaba ahí, ya que el ayuntamiento también va a impulsar un plan de choque para los comercios afectados por las obras que, como ha sucedido en reformas anteriores y como sucede en las que ya están en marcha, permitirán a los negocios con pérdidas captar ayudas de 400 euros mensuales, así como bonificaciones fiscales y la posibilidad de adherirse al programa especial del Volveremos relacionado con las obras, anunciado recientemente.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, este miércoles en una visita a la avenida Valencia. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Chueca, en esa línea, ha reseñado que el ayuntamiento sostiene en estos momentos inversiones por valor de 31 millones de euros en la reforma de calles y avenidas en la ciudad, que más allá de la estética también sirven para renovar las redes de saneamiento y el alumbrado público, apostando por las luminarias LED. La alcaldesa ha destacado trabajos como los de la avenida Navarra, que espera que estén concluidos "antes de que acabe el año". Además, ha apostillado que el Gobierno municipal también aprobará este jueves la adjudicación de la reforma integral de la calle Utrillas, en Las Fuentes, por cerca de 700.000 euros a Carmelo Lobera.

La futura avenida Valencia

En cuanto a la futura y reformada avenida Valencia, las obras abarcarán un espacio de unos 14.000 metros cuadrados, conservando los tres carriles de circulación actuales, dos de subida y uno de bajada para el bus. La novedad radicará en que las líneas ya no girarán por Fueros de Aragón, que se transformará en una plaza peatonal, sino que continuarán hasta la avenida Goya.

Recreación del aspecto que tendrá la avenida Valencia. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Siguiendo con el hilo de la seguridad vial, se incorporarán dos nuevos pasos de peatones y se habilitarán balizas luminosas en los pasos del carril bus, que se iluminarán cuando deteceten que el vehículo está cerca para alertar a los peatones. Las aceras serán más anchas y accesibles para los viandantes y el carril bici cambiará de ubicación y pasará a estar en el lado de los números pares.

En cuanto a las zonas verdes, además de la plaza en Fueros de Aragón, se ganará un nuevo espacio en la confluencia con Tomás Bretón y se plantarán 96 nuevos árboles. Previamente deberán talarse cerca de 40 ejemplares, la mitad para posibilitar el citado cambio de sentido para la movilidad ciclista.