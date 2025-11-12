Carlos Martín, premio Aragón Salud 2025: "Trabajamos con la esperanza de que la vacuna contra la tuberculosis vaya a funcionar"

La Sala de la Corona del Edificio Pignatelli de Zaragoza se ha vestido de gala para la entrega de la primera edición de los Premios 'Aragón Salud 2025', un reconocimiento que nace con el propósito de distinguir trayectorias e iniciativas ejemplares en favor de la salud de la ciudadanía. Visibilizan así la excelencia y el compromiso de profesionales, entidades y proyectos encaminados a mejorar el bienestar de la sociedad.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha sido la encargada de clausurar un evento que ha reconocido la trayectoria profesional del doctor Carlos Martín Montañés por su papel como investigador principal en el desarrollo de una nueva vacuna contra la tuberculosis. Ha sido distinguido con el Premio Aragón Salud 2025.

El galardonado ha querido enfatizar la labor "del equipo enorme" que está detrás del objetivo de disponer de una vacuna frente a la tuberculosis, que sea "universal, asequible" y "pueda llegar a todo el mundo".

"Nos sentimos muy apoyados por la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Aragón, la Justicia de Aragón y la Universidad de Zaragoza", ha enumerado. También ha recordado que cada año 1,3 millones de personas mueren en el mundo por esta enfermedad tratable. "Todavía nos queda una carrera por hacer", pero trabajan "con la esperanza de que vaya a funcionar".

El Premio Aragón Salud a la Innovación ha distinguido el trabajo de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos de Aragón, por su labor pionera en el ámbito perinatal y pediátrico, su compromiso profesional y su consolidación como referente nacional e internacional. La médico Fátima Parra ha pronunciado unas palabras en nombre de toda la unidad. Según ha indicado, aliviar "también es ciencia" y su labor implica "una forma de mirar", un trabajo especializado cuyos destinatarios "son nuestros maestros". "La vulnerabilidad y la muerte no se esconde, se acoge y se dignifica", ha finalizado diciendo.

La Dirección General de Deporte del Gobierno de Aragón presentó al Ayuntamiento de Utebo para el Premio Aragón Salud a la iniciativa de salud en el ámbito local y comunitario. Este consistorio destaca por su modelo de salutogénesis, un enfoque que se centra en los factores que generan y mantienen la salud, en lugar de los que causan enfermedad. Este modelo guía su política de salud pública local, que promueve la equidad, la participación y la corresponsabilidad comunitaria.

La alcaldesa de Utebo, María Jesús Sariñena, ha precisado que el propósito es mejorar la salud y calidad de vida de sus vecinos y para eso la actividad física es una herramienta que ofrecer a las participantes "algo más que ejercicio, ofrece un espacio donde sentirse activas, acompañadas y valoradas" porque la edad "nunca debe ser un límite para disfrutar del movimiento, del aprendizaje y de las relaciones sociales", de la "alegría de vivir". Ha abogado por extender el programa a más municipios.

El Premio Aragón Salud a la equidad ha recaído en el Teléfono de la Esperanza, por su labor de acompañamiento, prevención y atención a las necesidades cotidianas de la ciudadanía, con especial sensibilidad hacia los determinantes sociales de la salud. La miembro de la Junta Gestora, Mercedes Navarro, ha agradecido la confianza en las personas que forman esta asociación, que trabaja desde 1984 y cuenta con 76 voluntarios, de los que 46 atienden llamadas telefónicas día y noche, tras una formación previa de un año.

El Premio Aragón Salud a la promoción del conocimiento, la información y comunicación ha sido concedido al profesor e investigador Javier Lucientes Curdi, un referente internacional en entomología médico-veterinaria, por su labor investigadora, docente y divulgadora en medios de comunicación.

El galardonado ha considerado que éste premio es un "bonito colofón para más de 40 años de carrera en la Universidad de Zaragoza. En todos estos años, han sido miles de profesionales sanitarios a los que he podido transmitir conceptos como la salud pública, la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores y el concepto de Una Sola Salud o One Health".

Estos premios tienen carácter simbólico y no económico, y consiste en un diploma acreditativo. El Decreto 7/2025, de 28 de enero, del Gobierno de Aragón, establece el Premio Aragón Salud como distinción honorífica a personas o entidades que hayan contribuido de forma destacada y continuada a mejorar la salud de la población aragonesa.

Este galardón representa un modelo de ejemplaridad en la sociedad. Tras el período de presentación de candidaturas, el jurado, cuya composición se publicó en la Orden de Convocatoria, en su sesión del 14 de octubre de 2025, evaluó los méritos y elevó su propuesta al Gobierno de Aragón, que hoy ha entregado los premios.