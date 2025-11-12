Los consumidores de Zaragoza, al tanto de la subida del precio: "Como está la cosa, ni huevos voy a poder comer"

El precio de un producto tan cotidiano como es el huevo ha alcanzado un máximo histórico en años, en parte debido al brote dee gripe aviar que ha tambaleado al sector avícola de Aragón durante las últimas semanas. Las últimas comparaciones demuestran que la docena es un euro más cara que hace algo más de año y medio y un 50% más en lo que va de 2025, algo que tanto comerciantes como compradores notan con el paso de los días.

El Mercado Central de Zaragoza es un punto de reunión para muchos consumidores de la ciudad más allá de las populares cadenas de supermercados. Rebeca Navarro es la encargada del puesto 44 dentro del edificio, una pollería que vende, entre otros productos, huevos. "Hace un año o así subieron, pero desde hace dos o tres semanas se ha notado otra vez", explica a este diario. Y detalla que el aumento "podría ir de los 30 a los 50 céntimos".

Los precios que se han podido observar son de 4,20 euros la docena de huevos XL y de 3,95 la bandeja de 'talla L'.

Usuarios habituales de estos negocios miran este aumento con preocupación. "Ahora los suelo comprar por medias docenas, he notado mucho esta subida, sin duda", cuenta un vecino de la zona que no recuerda con exactitud cuánto pagó esa última vez, pero que admite que mira "con asombro cómo inflan los precios". "Pero aun así, esto es como todo, cada vez más caro", añade.

Al igual que otro ciudadano, José Luis Bazán, quien calcula que compra media docena de huevos a la semana. "Poco a poco se hace notar en la cuenta del banco, aunque sea sólo por esas pequeñas cantidades", admite el zaragozano, quien lo considera un "esencial" en su lista de la compra.

Otra cliente habitual del Mercado Central es Teresa Bedolla, quien suele comprar por docenas o en cajas de 30 en el supermercado y que, dice, cada vez se lo ponen más difícil. "Como está la cosa, ni huevos voy a poder comer", lamenta por esta subida del producto.

Huevos... ¿Contaminados?

La propia encargada de la pollería asegura que a pesar de ese brote de gripe aviar que ha afectado a tantas granjas y ganaderos en España, y por supuesto en Aragón, las ventas siguen a su curso. "Seguimos vendiendo tanto huevos como pollos, no se ha notado esa influencia", explica Navarro.

Algo que ratifica Bedolla, una compradora de su establecimiento, quien confía en los controles que pasan los productos previamente antes de llegar al mostrador. "Yo he seguido comprando, creo que si los traen a los supermercados vendrán con un control de calidad, ¿no?", subraya confiada esta mujer.