De fundición a viviendas de lujo: ya hay fecha para que los primeros vecinos de Averly estrenen sus pisos

Cuando el ingeniero francés Antonio Averly, allá por 1855, ideó y después construyó la fundición más importante de Aragón nunca pensó que acabaría convirtiéndose en una microciudad en el corazón de Zaragoza. Se trata de CityZen Residencial, un proyecto urbanístico con viviendas de lujo que empezará a recibir a sus primeros vecinos en pocos días, el próximo mes de diciembre, mientras se termina de finiquitar la obra, lo que está generando cierta intriga entre los propietarios, que esperan con ansia las llaves de sus casas.

Este complejo residencial consta de dos edificios en la calle Escrivá de Balaguer que se completan con una tercera promoción de 43 pisos de protección oficial en Jerónimo Borao. En común tienen más de 3.500 metros cuadrados de servicios, entre los que destaca un jardín romántico que empezará a construirse el próximo año, con la idea de que esté listo cuando todos sus propietarios estén viviendo en esta mini ciudad. Unos vecinos que también convivirán con parte de lo que fue la fundición Averly, puesto que siguen en pie las naves catalogadas que se salvaron del polémico derribo y que el ayuntamiento destinará a equipamientos. Un proyecto a futuro, puesto que a día de hoy todavía no ha decidido ni qué hará en ellas ni cuándo, pero sí aseguran que se encuentran en buen estado.

No ha sido fácil llegar hasta aquí y la promotora del proyecto, Grupo Brial, ha tenido que superar distintos escollos ciudadanos, administrativos y hasta judiciales que comenzaron en 2013 y que tenían un único objetivo: salvar esta joya industrial, cuyas naves fueron catalogadas y protegidas parcialmente por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, que protegió el núcleo histórico de la antigua fábrica, pero no el total histórico.

Avance de las obras en los suelos de la antigua fundición Averly, en Zaragoza. / RUBÉN RUIZ

Según ha confirmado a este diario Brial, será en diciembre cuando puedan hacer la entrega de llaves de los primeros vecinos, a falta de rematar algunos trabajos. Admiten que ha habido retrasos respecto al calendario inicial prometido a sus futuros inquilinos, aunque los achacan a la falta de mano de obra que sufre el sector y que ha retrasado el desarrollo de ciertos trabajos y, por tanto, del fin de la obra de la primera fase del proyecto. Una demora que se suma al de la pandemia, que ya ralentizó el proyecto y obligó a los promotores a ampliar los plazos.

El primer edificio alberga 76 viviendas de las 114 que incluye esta urbanización. Se trata de la construcción más próxima a la rotonda de la Ciudadanía, prácticamente terminada y cuyos primeros vecinos recibirán las llaves el próximo mes y que convivirán con las obras de la segunda promoción, cuyo esqueleto ya puede apreciarse.

Recreación de las zonas comunes interiores de CityZen Residencial. / Brial

Según informan desde Brial, actualmente solo quedan dos pisos de esta primera promoción por vender, pese al elevado precio de salida. En un momento en el que hay más demanda que oferta y en el que son pocas las promociones de obra nueva que se hacen en la ciudad consolidada, la comercialización de estos pisos es "muy positiva", admiten desde Brial, que ya ha puesto a la venta la segunda promoción con la vista puesta en 2028, cuando se hará entrega de las llaves. En cuanto a las VPO, destinadas al alquiler con opción a compra, está previsto que las obras terminen en el segundo trimestre de 2027.

Retomando los precios, los pisos a la venta parecen asequibles para muy pocos. El más económico ronda los 335.000 euros y el más caro alcanza los 760.000 euros, en el caso de los áticos, y unos 580.000 para los pisos más grandes. También hay un local a la venta de 86 metros cuadrados por 110.000 euros y plazas de garaje disponibles por 26.000 para "coche grande". En su momento, el más barato rondaba los 232.000 euros, pero la propia demanda que existe en la ciudad ha encarecido el precio de la vivienda y la inminente reurbanización del entorno del Portillo, que se convertirá en un gran espacio verde con una gigantesca torre de pisos, los ha revalorizado.

Esta microciudad dispone de más de 3.500 metros cuadrados donde sus inquilinos podrán disfrutar de una piscina exterior con un diseño modernista en distintos niveles que contará con iluminación y chorros; solárium, juegos infantiles para los más pequeños, solárium y zonas verdes con iluminación para dotar a este espacio de un entorno natural único.

Fachada del edificio de Escrivá de Balaguer en Zaragoza. / RUBÉN RUIZ

La segunda promoción coincidirá con las obras que a principios de 2026 se iniciarán en la pastilla del Portillo y que permitirá acabar con esa cicatriz urbana, convirtiendo este entorno de la capital aragonesa único y lujoso ya que incluye una torre de 20 alturas para viviendas aptas para pocos bolsillos.

Las viviendas de Averly forman parte la milla de oro de la capital aragonesa, conectada por dos rascacielos, el de Torre Zaragoza del barrio del AVE, y el que se construirá en los suelos del Portillo. Un entramado de viviendas de lujo que comienza en el barrio del Ave y culmina en María Agustín, con la promoción de Gestihabitat.