Molestos por el retraso de las obras en Averly: "Teníamos que haber entrado a vivir en abril"

Diciembre será un mes para el recuerdo para los vecinos de la nueva promoción de viviendas de lujo en los antiguos suelos de Averly, en el corazón de Zaragoza. Está previsto que el Grupo Brial inicie la entrega de llaves de unos pisos que, en su mayoría, se compraron en 2023, sobre plano, y con la ilusión de estrenarlos en abril de 2025. Esta era la fecha que aparecía en el contrato pero, por unas cosas y otras, los plazos se han ido dilatando y finalmente será el próximo mes cuando se oficie la entrega de llaves.

Los retrasos han generado cierto malestar entre algunos de los vecinos, que han tenido que adaptar sus planes. "Mi pareja y yo no vivíamos en Zaragoza y como teníamos planes de volver empezamos a mirar viviendas y decidimos comprar una en la promoción de Brial. Como en el contrato aparecía que nos darían las llaves en abril reorganizamos nuestra vida y nuestro trabajo para venir a vivir en ese mes y nos vimos en Zaragoza y sin casa, así que ahora cada uno estamos viviendo en casa de nuestros padres. Llevamos separados desde abril y tenemos dudas de que en diciembre nos den las llaves", explica uno de los vecinos.

Su caso no es el único, puesto que hay más de uno que, o ha tenido que prolongar su alquiler, o directamente ha tenido que buscarse un alojamiento temporal, explica otro de ellos. Hay incluso alguna familia que quería haber escolarizado a sus hijos en su nuevo y céntrico barrio y, debido al retraso, optó por iniciar el colegio en el barrio en el que ya residían. "Ahora voy a tener que estar llevando a mi hijo a un colegio que no está cerca de casa", lamenta.

Desde el Grupo Brial aseguran que este mes de diciembre se hará entrega de las primeras llaves, puesto que los trabajos están prácticamente finalizados. Admiten los retrasos que achacan a la falta de mano de obra, una situación que afecta al sector en su conjunto. Un problema que, según fuentes del sector, podría agudizarse si no se pone remedio a la acuciante falta de relevo formado y cualificado.

Parte de los vecinos de la primera promoción de Brial en los suelos de la antigua fundición de Averly se han unido para "denunciar" la situación y han solicitado un encuentro con la constructora, a quien le reclaman más información. Según Brial, se ha comunicado en todo momento el avance de las obras, informando de los retrasos y los motivos. Y así ha sido, admiten los vecinos, que recuerdan que primero iban a entrar en sus viviendas en abril, después en junio, para pasar a recibir las llaves en octubre y, finalmente, el próximo mes de diciembre.

Otro de los asuntos que preocupan entre este grupo son los espacios comunes. "Nos dijeron que estaba habiendo problemas con la piscina climatizada", apunta uno de los vecinos, que duda de que vayan a estar listas en diciembre. "Viendo el avance de las obras...", dice sin terminar la frase.

El complejo CityZen Residencial se ha diseñado con la intención de crear una microciudad en este enclave tan cotizado de la capital, donde el piso más económico ronda los 335.000 euros y el más caro alcanza los 760.000 euros, como es el caso de los áticos. De la promoción que se estrenará este mes de diciembre solo quedan dos viviendas por vender de las 76 que alberga mientras que la comercialización de las 72 que incluye el segundo edificio marcha a buen ritmo, según la promotora.

En los 3.500 metros cuadrados de zonas comunes habrá una piscina exterior con un diseño modernista en distintos niveles que contará con iluminación y chorros; un solárium, juegos infantiles para los más pequeños, un gimnasio y zonas verdes que incluyen un jardín romántico.