Una conocida marca elige GranCasa para abrir su cuarta tienda en Zaragoza y anuncia "súper precios"

Nuevas tiendas comienzan a levantar su persiana en el Centro Comercial GranCasa, uno de los más conocidos y queridos por los zaragozanos, donde podemos encontrar desde tiendas de moda hasta su planta de gastronomía. Además, como se encuentra ubicado en pleno barrio del Actur es una buena opción para ir de tiendas sin salir de Zaragoza.

Ahora, gracias a su nueva incorporación, renueva su cartelera de tiendas y la hace más extensa con una tienda poco vista hasta el momento y muy importante para los amantes del cuidado capilar y el skincare.

"Súper marcas a súper precios"

"¡Hola, Zaragoza! Nueva apertura", así se anuncia en su fachada la tienda "Beth´s", especializados en productos capilares y con más de 60 marcas en su catálogo, entre ellas algunas muy reconocidas del sector.

No es la primera tienda que abren en Zaragoza, ya cuentan con otras tres ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, la Calle Alfonso, León XIII y Fernando el Católico. Con esta cuarta apertura, la firma se consolida en la capital aragonesa como una de las principales referencias en el cuidado y la estética capilar.

Nueva apertura en el Centro Comercial GranCasa / El Periódico de Aragón

Además de ofrecer marcas muy reconocidas a "súper precios", como anuncian en el cartel previo a su apertura, entre ellas Ghd, Kérastase, Goa Organics, L´Oréal, Olaplex o Revlon. Beth´s pone a disposición de sus clientes asesoramiento personalizado y gratuito, así como diferentes servicios de peluquería, tratamientos capilares y opciones especializadas para el método curly, pensadas para el cuidado del pelo rizado.

En su interior, aunque la persiana aún permanece bajada, ya se dejan entrever las estanterías perfectamente ordenadas y repletas de productos que, en pocos días, estarán al alcance de los zaragozanos en esta nueva ubicación. La tienda ultima los preparativos para su inminente apertura, con la que volverá a levantar la persiana en la capital aragonesa muy pronto bajo su lema: “Todo para tu pelazo”.