El 'pop-up' de los paquetes perdidos de Amazon vuelve a Zaragoza: días, horario y ubicación

La emoción que despierta el no saber que puede contener un paquete es un sentimiento muy común dentro de la sociedad. Desde cajas sorpresa más grandes a las más pequeñas, la excitación que produce abrir este tipo de paquetes despierta la ilusión de multitud de gente. King Colis ha vuelto a elegir Zaragoza para abrir un nuevo 'pop-up' en el que se ponen a la venta paquetes de Amazon que se pierden por el camino.

No es la primera vez que la capital aragonesa acoge un evento de este tipo. Hace unos meses, en mayo de 2025, numerosos curiosos se acercaron hasta el centro comercial de Aragonia para comprar estos paquetes que causaron un gran furor entre el público zaragozano. Relojes, cargadores para móvil u otros artículos fueron algunos de los productos que se encontraban en el interior de estos paquetes.

La iniciativa de King Colis

King Colis es la empresa que está detrás de este negocio cuyo modelo empresarial es muy sencillo. La compañía francesa adquiere paquetes perdidos en las transacciones del comercio electrónico que no han podido ser entregados a sus destinatarios y se encargan de configurar paquetes sorpresa que posteriormente venden a un precio por kilo en este tipo de eventos exprés que celebran en diferentes ciudades de Europa.

El cliente dispone de diez minutos para elegir a ciegas los paquetes que más le llamen la atención. El precio a pagar ronda los 1,90 euros/100 gramos por un paquete estándar y 2,79 euros/100 gramos por un paquete catalogado como premium. Desde la organización, tras ver lo que sucedido en el último evento en Zaragoza celebrado el pasado mes de mayo, aconsejan acudir con tiempo. El stock es limitado y, para evitar largas filas, se puede comprar un "fast pass" a través de su página web.

King Colis ha vuelto a elegir Zaragoza para la celebración de un nuevo 'pop-up'. En esta ocasión, el lugar elegido ha sido el centro comercial Puerto Venecia de la capital aragonesa. Del 17 al 22 de noviembre, todo aquel que lo desee podrá acudir al número 7 de la Travesía de los Jardines Reales para comprar alguno de los paquetes perdidos de Amazon que tienen a la venta. La entrada es gratuita y el horario es de 15.00 a 21.00 horas los lunes y de 11.00 a 21.00 horas de martes a sábado. El evento está abierto para todos los públicos, aunque los menores de edad deben ir acompañados.