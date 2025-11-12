El PSOE exige a Chueca la apertura de la ampliación del centro cívico de La Almozara tras "prometerlo" en 2023

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha exigido a la alcaldesa, Natalia Chueca, que "abra de una vez" el nuevo Centro Cívico de La Almozara, un equipamiento "muy reivindicado" por los vecinos de este barrio, que "debería haber estado abierto hace ya dos años, según prometió la propia alcaldesa". Ranera, que ha estado acompañada por el concejal socialista y presidente de la Junta de Distrito de La Almozara, Guillermo Ortiz, ha considerado que este equipamiento es un "ejemplo claro de la incapacidad y de la mala gestión del Gobierno del PP".

Ha recordado que "Chueca anunció en noviembre de 2023 que este equipamiento se iba a abrir". "Pues bien, tuvimos que venir en abril del 2024 con el presidente de la Junta de Distrito, Guillermo Ortiz, a decirle a la alcaldesa que estaba sin abrir. Nos dijeron, después, que en junio iba a estar abierto. Pues dos años después, el equipamiento sigue sin abrir", ha lamentado.

Además, ha señalado que, en el caso de que hubiera habido algún problema con la empresa y, por tanto, una responsabilidad patrimonial, el PSOE solicita al Gobierno del PP que "reviertan esas sanciones, esa cantidad de dinero, en beneficio de La Almozara".

Mientras, desde el área de Urbanismo del Gobierno municipal del PP han matizado después que "se trata de un proyecto finalizado, del que se tiene ya el certificado final de obra, y en el que se están haciendo los pequeños repasos antes de la recepción". "A partir de ahí, ya se va a poner en breve a disposición de los servicios municipales correspondientes para que se dote de material, se asigne personal y se abra la atención al ciudadano", señalan esas mismas fuentes.

Esta obra, añaden, se dilató en tiempo "al tener que ampliar el proyecto para incluir el aislamiento térmico y las mejoras en la climatización". La inversión es de un millón de euros y con ella se regenerará un edificio anexo que estaba "abandonado y vandalizado". En total, el centro cívico ganará 7.300 metros cuadrados.

Un equipamiento "prioritario"

Ranera ha calificado de "prioritario" este equipamiento para un distrito con "sentimiento de identidad fuerte y una reivindicación histórica", y "en el que se están quedando pequeños los equipamientos". Por ello, los vecinos "necesitan" la apertura de este equipamiento y saber lo que va a pasar dentro del mismo, ha apremiado.

"Yo ya entiendo que a esta alcaldesa le interesa la foto, la fanfarria o las luces de Navidad, pero también se debe acordar del barrio de La Almozara y de sus vecinos y vecinas, y dejar de darles la espalda. Porque este equipamiento es imprescindible para ellos", ha subrayado. Asimismo, ha apuntado Ranera que "ni los propios vecinos saben a qué va destinado, porque la alcaldesa no ha hecho ningún proceso de participación ni dado ninguna información a la Junta de Distrito".