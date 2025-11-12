Reabre uno de los bares de copas más conocidos de Zaragoza: "Donde todo empezó"

"Sois la única razón por la que hacer todo lo que hacemos. Estamos de vuelta". Este ha sido el mensaje que ha utilizado uno de los locales nocturnos más conocidos de Zaragoza para anunciar su reapertura tras unas semanas cerrado. Se trata de la discoteca 'Tal y Cual', ubicado en el número 27 de la calle Francisco de Vitoria, una de las zonas de ocio nocturno más frecuentadas por los jóvenes zaragozanos.

Este popular local de copas de Zaragoza volverá a levantar la persiana este jueves 13 de noviembre después de que el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad decretase la suspensión cautelar de su actividad por ruido. Tal y Cual tuvo que cerrar de manera cautelar el pasado 20 de octubre por unas denuncias reiteradas, interpuestas por vecinos de la zona y los organismos competentes, por contaminación acústica y afectación a la convivencia.

Este día abre Tal y Cual

El conocido bar de copas ha utilizado su perfil de Instagram para lanzar un vídeo de lo más sentimental que ha tocado "la patata" a más de uno. "Mira, aquí conocí a tu madre", indica un padre a su hija cuando pasan por el número 27 de la calle Francisco Vitoria. El hombre, protagonistas de un vídeo que ya supera las 100.000 reproducciones en Instagram, le cuenta a su hija que ese fue el lugar donde conoció a su madre.

"¡Qué dices! ¿En este sitio?", se sorprende la joven que aparece al comienzo del vídeo con una camiseta de Tal y Cual. Conforme avanzan por esta céntrica calle del centro de la capital aragonesa, el padre procede a poner una emisora de radio que interrumpe su programación para emitir un gran anuncio: "El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de confirmar la reapertura de Tal y Cual".

La protagonista del vídeo recibe la llamada de una amiga que le hace cambiar por completo su actitud. "¿Lo has oído? Si tía lo acabo de escuchar. Este fin de semana salimos sin duda", expresa entusiasmada la joven. El vídeo acaba con padre e hija expresando un "donde todo empezó" que es el lema de su vuelta. Tal y Cual reanudará su actividad este jueves 13 de noviembre y se alargará hasta el fin de semana.