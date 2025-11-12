Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La marca de ropa que reabre su primera tienda de España en la Torre Outlet de Zaragoza

La apertura será este próximo viernes 14 de noviembre con una propuesta de moda femenina actual y asequible y con una oferta de apertura del -30% en toda la colección

Nueva tienda en la Torre Outlet Zaragoza

Nueva tienda en la Torre Outlet Zaragoza / La Torre Outlet Zaragoza

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

La Torre Outlet de Zaragoza sigue ampliando su oferta, poco a poco, con nuevas aperturas. En especial, lo hace enfocado al mundo de la moda, no solo enfocándose en el público femenino sino también a la moda masculina, como con Harper & Neyer, que ha sido una de sus últimas incorporaciones.

Ahora llega al centro comercia, enfocado al outlet, la marca New Blanco, en su local 45 (al lado de los Cines Artesiete) de 218m2. La apertura oficial será este próximo viernes 14 de noviembre a las 10:00 horas y contará con una promoción de apertura de un -30% adicional en toda la tienda.

Esta nueva tienda "recupera la esencia fresca, juvenil y urbana" de la icónica marca Blanco, adaptada ahora a las tendencias y al consumidor actual.

Su primera tienda en España ubicada en Zaragoza

Ubicada en uno de los centros outlet más importantes del norte de España, New Blanco ofrece un espacio moderno y luminoso dedicado exclusivamente a la moda femenina, donde las visitantes podrán encontrar las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios a precios outlet durante todo el año.

La marca, heredera del espíritu original de Blanco, mantiene su estilo urbano, chic y versátil, con colecciones que abarcan desde looks casual hasta propuestas más sofisticadas para ocasiones especiales. Su objetivo: vestir a mujeres que buscan diseño, calidad y estilo sin renunciar al mejor precio.

Nueva colección de la tienda Nwe Blanco

Nueva colección de la tienda New Blanco / Torre Outlet Zaragoza

Con esta incorporación, La Torre Outlet Zaragoza refuerza su posición como destino de referencia en moda, ocio y restauración, ofreciendo a sus visitantes una experiencia de compra completa y en constante renovación. New Blanco se suma así a las más de 70 marcas nacionales e internacionales que ya forman parte del complejo, entre las que destacan Mango, Adidas, Guess o Terranova.

Nueva apertura con ilusión

“Estamos muy ilusionados con la llegada de New Blanco, una firma con una gran conexión emocional con muchas consumidoras y que vuelve con más fuerza, adaptada a las tendencias actuales”, señalan desde la gerencia del centro comercial. “Seguimos apostando por marcas atractivas que aporten valor y variedad a nuestra oferta comercial.”

La apertura de New Blanco confirma el dinamismo del centro y su compromiso con seguir incorporando nuevas firmas y experiencias para sus visitantes, consolidando a La Torre Outlet Zaragoza como referente de shopping y moda en el noreste de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Elena dice adiós a toda una vida en su tienda de decoración en el centro de Zaragoza: 'Me da pena porque tenemos muchos clientes
  2. La ginecóloga de Zaragoza que superó una tetraplejia: 'Me fui andando del hospital de parapléjicos de Toledo
  3. BSH reafirma su apuesta por Zaragoza: compra suelo para ampliar su principal fábrica e impulsar un plan de inversión a tres años
  4. La mayor promoción de vivienda al noreste de Zaragoza comenzará su urbanización 'en la primera quincena de diciembre
  5. Mediaset echará un pulso a Aragón TV en Nochevieja: retransmitirá las campanadas en un enclave turístico de Aragón
  6. Plaza se prepara para la llegada del tranvía: el acceso en el futuro se hará por esta calle
  7. La invasión de 'bloques cebra' llega a Zaragoza: 'No es estética, es pasotismo
  8. Las nuevas viviendas 'renuncian' a los locales en una Zaragoza en expansión: 'No son rentables

Indignación en Navarra por la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales

Indignación en Navarra por la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales

La marca de ropa que reabre su primera tienda de España en la Torre Outlet de Zaragoza

Zaragoza pone 436 multas en solo dos semanas por ensuciar las calles: la mayoría son por orinar, escupir y dejar la basura fuera del contenedor

Zaragoza pone 436 multas en solo dos semanas por ensuciar las calles: la mayoría son por orinar, escupir y dejar la basura fuera del contenedor

La DPZ lanzará un plan de concertación con 74 millones en ayudas incondicionadas a los municipios

La DPZ lanzará un plan de concertación con 74 millones en ayudas incondicionadas a los municipios

Zaragoza se convierte en el epicentro de las nuevas tecnologías: desde la IA que recomienda perfumes a gafas virtuales para recorrer la historia

Zaragoza se convierte en el epicentro de las nuevas tecnologías: desde la IA que recomienda perfumes a gafas virtuales para recorrer la historia

Un 2026 en obras: la reforma de la avenida Valencia de Zaragoza empezará en enero y se coordinará con la del Portillo

Un 2026 en obras: la reforma de la avenida Valencia de Zaragoza empezará en enero y se coordinará con la del Portillo

El Gobierno de Aragón y la CHE se dan la mano para prevenir las inundaciones en los pueblos del Huerva: "Estas cosas seguirán pasando"

El Gobierno de Aragón y la CHE se dan la mano para prevenir las inundaciones en los pueblos del Huerva: "Estas cosas seguirán pasando"

Una conocida marca elige GranCasa para abrir su cuarta tienda en Zaragoza y anuncia "súper precios"

Una conocida marca elige GranCasa para abrir su cuarta tienda en Zaragoza y anuncia "súper precios"
Tracking Pixel Contents