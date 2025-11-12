Zaragoza se convierte en el epicentro de las nuevas tecnologías: desde la IA que recomienda perfumes a gafas virtuales para recorrer la historia

Telefónica ha vuelto a poner en el radar de la tecnología más renovadora y moderna a Zaragoza con su 'Aragón Conecta & Innovation Day', el cual ha tenido lugar en Etopía, el centro de Emprendimiento, Innovación y Tecnología de la capital aragonesa. Por primera vez durante estos años esta quinta edición se celebra en dos días diferentes, contando este 12 de noviembre con una mesa redonda abierta a debates y la presencia de 20 empresas dedicadas a este sector, dos de ellas con sello aragonés.

Fundada en 2014 en Zaragoza, DeuSens es una entidad cuya misión es contar las historias de los negocios y las entidades con las que colabore a través de la realidad virtual, así lo explica Alejandro Castillo, su responsable de comunicación.

El nacimiento de esta empresa nació a partir de la idea de un TFG de la Universidad San Jorge que él mismo elaboró junto a uno de los coordinadores de este proyecto 11 años después "han ido más allá", pasando de tener como aliada principal sólo a la realidad virtual a usar la realidad aumentada y mixta, soluciones, apps y webs interactivas, todo para que sus clientes obtengan resultados. "Al final nosotros buscamos desarrollar hiperexperiencias que conecten a las marcas con su público", subraya Castillo.

Alejandro Castillo, de DeuSens, haciendo una demostración de sus gafas de realidad virtual / MIGUEL ANGEL GRACIA

"Hoy traemos aquí un proyecto de realidad virtual que cuenta la historia del Santo Grial, desde que salió de la última cena, su llegada a España y su estancia en muchas localidades de la provincia de Huesca. Es una colaboración con historiadores y expertos en la materia que nos ayudan a contar ese viaje que tuvo por nuestra comunidad", especifica el aragonés y añade que esta experiencia ya puede ser disfrutada por aquel que lo desee en un centro de interpretación Bolea, Huesca.

Una idea que surgió con ayuda del Ayuntamiento de La Sotonera para potenciar el turismo de la zona, ya que en este municipio oscense "fue donde más tiempo estuvo custodiado el cáliz y tiene su peso en la historia", asegura Castillo.

Este proyecto que salió a la luz "hace unos días" ha sido desarrollado en un periodo aparentemente corto de tiempo, unos 6-7 meses, pero del que están "más orgullosos". "Para este trabajo hemos contado con un equipo de 7 personas y ha sido uno muy importante, uno de los que más nos enorgullece por estar basado en Aragón, nuestra tierra", concluye el responsable de DeuSens.

Elegir un perfume sin olerlo

La otra empresa de Aragón que ha hecho acto de presencia en este evento tecnológico es Imascono, con varias propuestas sobre la mesa que profundizan en varios sectores de la sociedad. La más llamativa de todas, una asistenta digital creada con IA que según las indicaciones que le des, sabrá elegir que perfume recomendarte.

Los trabajadores de Imascono llevan trabajando en proyectos de innovación, tecnologías inmersivas y más recientemente en inteligencia artificial (desde 2018) durante los últimos 10 años, así lo comenta Pedro Lozano, cofundador de la entidad. "El que más ha podido aportar valor a este evento era este de avatares virtuales 3D con inteligencia artificial, junto con la colaboración de Caravan fragancias".

Una de las demos expuestas en en el Innovation Day de Telefónica / MIGUEL ANGEL GRACIA

En lo que respecta a este proyecto, Lozano ve un problema claro: la dificultad del cliente a la hora de elegir qué perfume comprar. "¿Cómo podemos facilitar esto a los usuarios? Pues gracias a la inteligencia artificial, poner a disposición un solo comercial en los 5.000 puntos de venta que tiene Caravan", explica el cofundador.

El funcionamiento es sencillo, tan sólo se tienen que escanear los distintos QR expuestos en los estantes de esta conocida marca de perfumes para que aparezca esta asistenta virtual y le comentes el tipo de perfume que estás buscando. Desde uno con notas más fuertes, más dulces, que peguen con tu aspecto o tu personalidad, la IA es capaz de "recomendarte qué colonia va más contigo", ejemplifica Lozano con una demostración.

Estas instrucciones pueden ser dadas tanto con la voz como por mensaje escrito, una manera desde Imascono de "humanizar la tecnología para un mundo mejor". "Al final estamos solucionando un problema real. Yo ahora que voy a ser padre ¿cuánto tiempo puedo estar invirtiendo en elegir un perfume y no en estar con mi hijo? La IA es sin duda una herramienta que si se usa bien nos puede acompañar por muchos años", resume el cofundador de la empresa.