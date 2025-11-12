Zaragoza pone 436 multas en solo dos semanas por ensuciar las calles: la mayoría son por orinar, escupir y dejar la basura fuera del contenedor

La campaña de limpieza lanzada por el Ayuntamiento de Zaragoza para plantar cara a los incívicos comienza a dar sus frutos. Lo hace, eso sí, únicamente desde el barrio del Gancho, zona por la que han empezado antes de expandirse al resto de la ciudad y en la que la Policía Local ya ha interpuesto 436 denuncias en solo dos semanas. ¿Los motivos principales? Orinar en la calle, escupir y dejar la basura fuera de los contenedores.

Desde el consistorio remarcan la inversión de 65 millones para "mantener nuestras calles limpias", con una campaña cuyo uno de sus lemas es no ensucies lo que limpiamos entre todos’ y en la que se combina la labor pedagógica, informativa y de vigilancia.

Las acciones incívicas que más se han repetido y, por lo tanto, que más sanciones han tenido destacan orinar en la vía pública (78 denuncias), escupir en la calle (24), depositar la basura fuera del contenedor (19) y fuera del horario (24) o no llevar el líquido desinfectante para limpiar los orines de los perros (91). Asimismo, se interpusieron 147 denuncias a comunidades de vecinos por no sacar el cubo colectivo y sacar bolsas de basura a la calle. Unas sanciones que están ahora siendo tramitadas por el Área de Servicios Públicos.

Ante estos resultados, el consistorio va a ampliar la vigilancia a toda la ciudad, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la Ordenanza de Limpieza aprobada en 2023 y promover actitudes responsables que favorezcan la convivencia y el cuidado del espacio público.

Este mismo miércoles, el consejero de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha señalado que “la colaboración ciudadana es esencial para mantener una ciudad limpia y agradable". La Policía Local está actuando con firmeza, pero también con una clara vocación preventiva. No se trata solo de sancionar, sino de hacer comprender que cada gesto cuenta para mantener Zaragoza en las mejores condiciones posibles”, ha subrayado. La vigilancia de actitudes incívicas se realizará con agentes uniformados, pero también con agentes de paisano.

Los concejales Ángel Lorén y Tatiana Gaudes, este miércoles en el barrio zaragozano del Gancho. / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Por su parte, la concejala de Movilidad y Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, ha destacado que “el ayuntamiento realiza un esfuerzo muy importante, destinando más de 65 millones de euros cada año al servicio de limpieza viaria. Esa inversión debe verse acompañada por la implicación de todos los vecinos. Mantener una ciudad limpia no depende únicamente de los servicios municipales, sino de la corresponsabilidad de toda la ciudadanía”.

Comportamientos sancionables y multas Algunos de los ejemplos que se van a seguir vigilando especialmente son: abandono de muebles o enseres voluminosos en la vía pública sin avisar al 010; depositar basuras fuera del horario o fuera de los contenedores (sanción de hasta 750 euros); no recoger los excrementos de los perros (hasta 750 euros); no llevar recipiente con agua y vinagre para limpiar orines (hasta 750 euros); realizar necesidades fisiológicas o escupir en la calle (750 euros); realizar grafitis en bienes de interés cultural (hasta 3.000 euros); rebuscar en los contenedores (hasta 750 euros) y tirar colillas al suelo, sancionado también con hasta 750 euros.

Iniciativa social

Paralelamente al seguimiento por parte de la Policía Local, la campaña pondrá en marcha la próxima semana, a partir del día 17 de noviembre, una iniciativa de carácter social, informativa e inclusiva que ha sido organizada de la mano de la Fundación Federico Ozanam.

Dos personas residentes en El Gancho y su entorno realizarán, en horario de tarde (de 18.00 a 22.00 horas) rondas diarias por el barrio, incluyendo la zona de Zamoray y Pignatelli. Irán identificados con unos chalecos específicos y el objetivo de su presencia será, fundamentalmente, informar y sensibilizar al vecindario sobre la importancia de depositar los residuos en el lugar y horarios adecuados.

Asimismo, llevarán consigo folletos y otro material divulgativo que será compartido en los centros de tiempo libre, colegios, institutos y otros espacios públicos y privados, como comercios de la zona. Gaudes ha explicado que “consideramos muy importante esta faceta social de la campaña. Las personas que conocen bien cada zona son las que mejor nos pueden ayudar a detectar los problemas concretos para intentar solucionarlos.

"A veces se hacen cosas mal por desconocimiento, pero sin mala intención, y eso es lo primero que debemos intentar resolver. La relación directa con las personas siempre abre un espacio para la concienciación y la información. La sanción debe de ir dirigida a quienes, a sabiendas, están incumpliendo la Ordenanza y perjudicando al resto de los vecinos”", ha concluido la responsable municipal de Medio Ambiente.