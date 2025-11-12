¿Qué saben los zaragozanos de la Zona de Bajas Emisiones a un mes de su aplicación?

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ya se encuentran en vigor en Zaragoza, sin embargo, no funcionará a pleno rendimiento hasta el día 12 de diciembre, cuando dará comienzo su cuarta fase. Rincones de la ciudad que ven pasar a miles de turismos, autobuses y motocicletas al día y que pronto van a tener que 'jugar' con otras reglas para poder circular por las calles del centro. Ya hay señales y distintivos que delimitan el parámetro de la ZBE, pero ¿están los conductores al tanto de esta novedad?

Esta zona se adapta a los "nuevos planes de movilidad urbana sostenible" y solo afecta al Casco Antiguo, con límites en calle como San Vicente de Paul, la calle del Coso y el paseo Echegaray.

Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza hasta 2030 / El Periódico de Aragón

Entre los planes del Ayuntamiento de Zaragoza se encuentran, a futuro, la ampliación de los límites de las ZBE, y se incluirán dentro grandes vías del centro de la ciudad como lo son los paseos Independencia, La Mina, Constitución, María Agustín o plaza Europa, entre otros. Este cerco marcado es denominado como el "segundo cinturón".

A muchos de los vecinos de calles aledañas a la zona de Don Jaime les ha pillado por sorpresa, pese a que lleva tiempo en marcha. Marta Abad es una de ellas, tiene tanto moto como turismo, y ya sea por no haberlo consultado o porque este tema ha pasado desapercibido, es la primera vez que el riesgo a ser sancionada llega a sus oídos. "No estaba informada en absoluto, tendré que hacer los pasos correspondientes para conseguir la etiqueta distintiva para mis dos vehículos", comenta esta mujer que, no obstante, estaría exenta al residir en la zona afectada.

Se recuerda que a menos que seas vecino dentro de este perímetro marcado por el consistorio y tengas una plaza de garaje particular donde poder resguardar tu vehículo o conduzcas un vehículo de emergencias, no podrás circular por las Zonas de Bajas Emisiones sin un distintivo ambiental de la DGT, ya sea la etiqueta B, C, Eco o 0 emisiones.

Y es precisamente esta dificultad de aparcar por la zona sin tener parking subterráneo lo que libra de preocupaciones a Abad. "Lo tengo que llevar al otro lado de la ribera, muy lejos, para aparcarlo con que no sufro. Lo único la moto sí que tengo que ponerla al día", apunta. En este caso, tampoco se vería afectado por la medida ya que las motocicletas tampoco serán sancionadas.

Una mejor regularización

Pero son los trabajadores que acuden a la zona con vehículos de empresa los que están más al tanto de estas novedades. Alejandro Quilez es electricista y trabaja en una empresa de reformas en Zaragoza. Según dice, aunque no les suele tocar ir mucho por el Casco Antiguo, esto "está mal" de cara a los empresarios, sus empleados y, por supuesto, los clientes. "Yo apoyo el que se quiera regular el tráfico en el centro y reducir emisiones, lo aplaudo. No obstante, igual deberían hacer ciertas excepciones a empresas para que puedan entrar con vehículos viejos", subraya.

Afirma que hay que buscar un "punto medio" que beneficie tanto a usuarios o vecinos, como a las empresas que trabajen por la zona. "Se debería regular todo mejor", concluye Quilez. Su caso también es una excepción, al menos por ahora y los vehículos de carga y descarga podrán seguir circulando.

Señal vertical en la calle San Vicente de Paul (Zaragoza) de Zona de Bajas Emisiones / Laura Trives

Miguel Ángel Cigüelo abastece a negocios hosteleros de la zona y también muestra preocupación. "Es un problema gordo porque aquel que no esté preparado puede tener que cambiar de furgoneta. Esta es de antes del año 2000, diría que no puede y una de estas características, aun siendo de segunda mano, son unos 30.000 euros". "Todo es cuestión de adaptarse, ya pasado un tiempo todo estará bien, pero el problema es ahora", explica.