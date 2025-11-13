El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año

Nueva aportación de dinero público a la construcción de La Romareda, aunque en este caso ya estaba prevista. El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este jueves abonar a la sociedad mixta encargada de la construcción del estadio, participada también por el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza, los 3,1 millones de euros que tenía asignados para este 2025, idénticos a los que aportó en 2024. Se trata de una aportación que, eso sí, no será efectiva de inmediato, sino que se confirmará en el momento en el que se celebre la próxima junta de socios, que será convocada para el mes de diciembre.

Será entonces cuando se apruebe la próxima ampliación del capital social de la sociedad Nueva Romareda, algo programado de antemano. En ese sentido, la DGA también abonará su parte correspondiente a este 2025 y la mayor incógnita estará en el papel del Real Zaragoza. El club, que el año pasado ya difirió un pago de 6,8 millones de euros, tiene que pagar antes del 31 de diciembre 10 millones de euros, en una operación que, en teoría, es independiente a la delicada situación deportiva que atraviesa.

En cualquier caso, tanto el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, como el responsable autonómico de Hacienda y consejero de Nueva Romareda, Roberto Bermúdez de Castro, han afirmado en las últimas semanas que confían en que esta vez el Real Zaragoza sí cumpla con el pacto de socios que el año pasado le permitió aplazar sus obligaciones económicas.

Conviene recordar, además, que para garantizar la viabilidad económica del proyecto, sin necesidad de recurrir a financiación externa (bancaria), el ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico aprobaron hace ahora un año una ampliación de capital exclusivamente público de 36 millones de euros, a los que hay que sumar otros 36 millones que ambas partes aportarán en forma de préstamos participativos.

La situación societaria actual

Esta operación dejó al Real Zaragoza en minoría en la SL. Y es que la idea inicial, cuando se constituyó Nueva Romareda a finales de 2023, pasaba porque las aportaciones de los tres socios, dos públicos y uno privado, fuesen confluyendo hasta 2028, cuando cada uno se quedaría con el 33,3% de las participaciones (el consistorio, simbólicamente, el 33,4%). En cambio, la ampliación de las dos patas públicas provocó una reestructuración que hace que, en 2028, si todos cumplen con sus compromisos, el club tenga solo el 25% y la mayoría de capital social público sea aún más pronunciada.

En ese entonces, el Real Zaragoza ya anticipó que su idea pasaba por, en el futuro, recuperar esa posición igualitaria que se contempló inicialmente, aunque de forma paralela difirió ese pago de 6,8 millones. En estos momentos, la sociedad Nueva Romareda tiene líquido en caja, con un patrimonio neto superior a 50 millones de euros y beneficios en el pasado año de más de 200.000 euros.

Al cierre de ese 2024, el ayuntamiento poseía el 48,5% de las participaciones (que incluyen la cesión de los suelos del estadio, valorados en 24,5 millones); la DGA, el 39,6%; y el club, que hasta ahora solo ha aportado 6 millones, poco más del 11%. Del mismo modo, las cuentas anuales de este 2025 ya tienen asegurada la entrada de otros 10 millones de euros, aportados por Ibercaja para el patrocinio tanto de la nueva Romareda como del estadio modular del Actur durante la próxima década.