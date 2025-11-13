Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barriga by Sal Gorda, los zaragozanos debutantes en la Champions Burger: "Nuestro objetivo es darnos a conocer"

El famoso campeonato gastronómico llega a Puerto Venecia hasta el 30 de noviembre con su modalidad off the road, donde 15 food trucks de diferentes puntos de España competirán para convertirse en la mejor hamburguesa de esta parada

Alejandro Gambarte y Jorge Gracia, dos de los cuatro socios de Barriga by Sal Gorda, posan con la hamburguesa que llevan a la Champions Burger

Alejandro Gambarte y Jorge Gracia, dos de los cuatro socios de Barriga by Sal Gorda, posan con la hamburguesa que llevan a la Champions Burger / Laura Trives

Iván Ruiz Jiménez

Zaragoza

"Nuestro objetivo no es ganar, ni muchísimo menos, sino darnos a conocer y sumar una experiencia más". Con la prudencia del debutante habla Alejandro Gambarte, uno de los cuatro socios que están detrás de la food truck Barriga by Sal Gorda, la versión sobre ruedas y callejera de la taberna ubicada en la calle Inocencio Jiménez, en el centro de Zaragoza. Cuando habla, asumiendo ese discreto rol, quedan poco más de 48 horas para que la Champions Burger aparque en Puerto Venecia con su vertiente off the road.

Ellos son uno de los representantes locales -junto a Nola Smoke y Madison- de un elenco de 15 participantes que buscarán llevar las hamburguesas a otra dimensión en una ciudad que ha demostrado de manera contrastada su predilección por este tipo de comida rápida. Por delante, desde este jueves, 17 días de competición donde buscan despachar -al menos- 2.500 hamburguesas, unas 150 cada día.

"Nos gustaría vender más, pero es complicado. Asumimos que es un campeonato nacional y quizás muchas personas aprovechen la oportunidad para probar una hamburguesería de otra ciudad", confiesa Gambarte.

Pregunta. ¿Jugar en casa puede ser un lastre entonces?

Respuesta. Puede, o igual no porque la gente apoye a la gente de casa y más siendo debutantes. Nunca se sabe.

La Paco-Jones

La propuesta con la que quieren ganarse al público es la Paco-Jones (2.0.), una revisión de la ofrecida por uno de los socios -Carniceros Viajeros- en las foodtruck de Echegaray durante las fiestas del Pilar nacida, en este caso, de un brainstorming de los cuatro socios hace un mes y una suerte de cata improvisada durante una tarde.

El resultado: una smashburguer de chuleta, con pulled pork,dos tranchetes de queso cheddar, tiras de bacon crujiente, patatas paja y salsa kimchi. Todo ello entre dos panecillos de pan de patata.

SAL GORDA PARTICIPA EN CHAMPIONS BURGER

La Paco-Jones de Barriga by Sal Gorda / Laura Trives

"El punto fuerte de la hamburguesa es la carne. Tanto la smash como la carne guisada, que la elaboramos aquí durante 18 horas a baja temperatura y hay mucho trabajo detrás", detalla Gambarte. Esa será, precisamente, el ADN de Sal Gorda en la Champions Burguer.

Independientemente de los resultados, para ellos, trasladan, el éxito pasa por "dar un papel y que la gente esté contenta". Pero por encima de todo, el triunfo, ya conseguido, es "estar ahí".

