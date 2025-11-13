El entorno de La Romareda se reurbanizará de forma paralela a la construcción del estadio: costará 4,5 millones de euros

Mientras las máquinas siguen trabajando en la reconstrucción del estadio municipal de La Romareda, los planes del Ayuntamiento de Zaragoza no se detienen ahí. Uno de los objetivos principales para el equipamiento pasa por darle uso los 375 días del año, más allá del fútbol y de los partidos del Real Zaragoza. Y en esa línea va a salir, antes de que acabe el año, un contrato para las obras de reurbanización del entorno del campo, más de 18.000 metros cuadrados que engloban las calles Luis Bermejo, Jerusalén, el límite de la plaza Eduardo Ibarra y el tramo de Gonzalo Calamita con su acceso al túnel que da servicio al hospital Miguel Servet.

Unos trabajos valorados en 4,5 millones de euros (las primeras estimaciones hablaban de 3,5 millones) y que empezarán, si todo va según lo previsto, a lo largo de 2026, solapándose así con un curso clave para la construcción de la nueva Romareda, en el que los trabajos se acelerarán con el objetivo de llegar a tiempo y que esté concluido en junio de 2027. En relación a esto último, el club tiene las espaldas bien cubiertas, ya que cualquier contratiempo supondría permanecer más tiempo en el Ibercaja Estadio, donde por contrato puede jugar hasta 2030, año de Mundial con Zaragoza como sede.

Mientras, la reurbanización de su entorno cuenta, según las primeras estimaciones que se hicieron a finales del pasado año, con un plazo de 15 meses. Por tanto, en función de cuando comenzasen las obras, su estreno podría ser incluso posterior al del estadio. En cuanto a su financiación, esta corre a cuenta únicamente de las arcas municipales. Tanto es así que el Gobierno municipal del PP ha aprobado este jueves una modificación de crédito para crear una partida plurianual, condición sine qua non para poder licitar el contrato antes de que acabe 2025.

Recreación de la nueva Romareda, vista desde la plaza Eduardo Ibarra. / Idom

Con todo, para este curso tan solo computarán 1.000 euros, ya que el grueso de la inversión estará en 2026, con 1,5 millones, y en 2027, con los 3 millones restantes. "Se está diseñando un espacio perimetral al estadio con una superficie aproximada de 18.637,51 metros cuadrados, para unificar el entorno y crear así un espacio ciudadano accesible, amable y seguro”, ha señalado el concejal de Urbanismo ,Víctor Serrano. Cabe recordar que, hace unos meses, la plaza Eduardo Ibarra fue recalificada como "zona verde", en una operación que se incluyó dentro de la modificación aislada del PGOU para los suelos de Vía Hispanidad que se pretenden vender por 50 millones.

El principal objetivo de esta intervención es dar continuidad al paseo Isabel la Católica y al Parque Grande José Antonio Labordeta, apostando por un modelo con menos tráfico rodado y más protagonismo para el peatón, en un entorno en el que, además de la futura Romareda, está otro de los equipamientos más importantes a nivel municipal, el Auditorio de Zaragoza. Asimismo, como viene sucediendo en las últimas renovaciones urbanas, se mejorarán las redes de abastecimiento y saneamiento, el alumbrado público y se plantarán nuevos árboles que sustituirán a otros que deberán talarse.