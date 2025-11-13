Karim Younis, prisionero palestino en Israel durante 40 años, en Zaragoza: "Me tuvieron desnudo durante 20 días en la cárcel"

¿Quién es Karim Younis y cómo ha llegado hasta este punto?

Soy un activista palestino ,desde los 18 años, que apoya la revolución de mi pueblo, Palestina, contra Israel. Estuve encarcelado desde el 6 de enero de 1983, cuando tenía 24 años, y fui liberado 40 años más tarde, el 5 de enero 2023. Actualmente tengo 66 años.

¿Cómo acabó detenido y a dónde le enviaron?

Tras cinco años como activista fui detenido tras ser descubierto. Aquel día irrumpieron en la universidad en la que estudiaba y me arrestaron de manera muy salvaje. Me llevaron y en vez de ser interrogado en Israel me enviaron a un centro de detención en Nablus, Cisjordania, ya que allí tienen más margen a la hora de aplicar torturas. Por ello, tienen más capacidad de hacer confesar a los interrogados de que han cometido un "crimen" aunque jamás lo hayan hecho.

¿A qué fue condenado?

Fui condenado a muerte, pero a mí y a unos compañeros nos quitaron esa pena en septiembre de 1983, principalmente, porque en ese momento había capturados numerosos soldados israelís por las tropas de la revolución palestina en el Líbano. Ya en el año 2012, después del secuestro de un soldado israelí llamado Shalit, el gobierno de este país modificó las leyes de los prisioneros palestinos y decidieron que la pena pasara a 40 años, cuando se me había condenado en principio a una de 20.

¿Qué medios usan contra los prisioneros palestinos en estas cárceles?

Todos los que pasan por cárceles israelís pasan por algún tipo de tortura. Durante la primera fase de su encarcelamiento, el interrogatorio, todos suelen ser torturados, ya sea física o psicológicamente. Más tarde, te intentan reeducar, contratando científicos para que dejes de creer en tus ideales, te cabrees con tus dirigentes y seas una carga para tu familia y tu sociedad en cuanto salgas de ahí.

Y usted ¿qué vivió allí exactamente?

Me dejaron completamente desnudo por 20 días, teniendo en cuenta que entré en la cárcel en enero, esa tortura psicológica también llegaba a lo físico. Tal era el nivel, que a la hora de interrogarme no podía tenerme en pie y me tenían que poner al lado de una estufa para que se me calentara la sangre. Además de los otros métodos mencionados.

¿Qué pueden estar viviendo los prisioneros palestinos de la actualidad? ¿A qué nivel están llegando?

Todo lo que se logró antes de la guerra, como las condiciones de vida y más cosas, ha sido en vano. Han vuelto al mismo sistema de 1967 y 1968 de represión total contra el pueblo palestino, están volviendo a intentar romper ese espíritu luchador y de nuestra gente. La vida de los presos palestinos a día de hoy es prácticamente un infierno: sin visitas, sin comida y sin condiciones de vida. Los presos apenas tienen contacto humano.

¿Qué opina de Hamás y de su papel en esta situación?

Nosotros no estamos de acuerdo en todo lo que han provocado en la situación actual y también vemos que en algunas ocasiones se cruzaron los intereses de Israel y Hamás. Nosotros intentamos que haya una legitimidad única del gobierno palestino y no haya división interna. Los cuerpos de policía, el armamento y todas esas cuestiones deben estar en una sola mano, la del estado. Esta divisón beneficia a Israel y lo saben, son conscientes de que ese es el punto más débil y mortal para la sociedad palestina.

¿Qué pretende Israel con todo esto?

Quieren expulsar a todo el pueblo palestino de su territorio, buscan un estado limpio de gente árabe, una sociedad judía pura. No quieren a ningún palestino, tenga la documentación que tenga.

El activista palestino Karim Younis, este jueves en la Casa Palestina de Aragón, en Zaragoza. / Laura Trives

¿Y la liberación reciente de cientos de prisioneros palestinos?

Todos los que fueron liberados en el último canjeo fueron detenidos del 7 de octubre bajo la excusa de que eran "combatientes ilegales", a pesar del acuerdo, el que pretendía frenar la guerra y el desplazamiento de la población palestina ante el genocidio que está cometiendo Israel hacia ella. Trump anunció la liberación de 250 prisioneros palestinos con cadena perpetua, pero realmente tan solo 150 quedaron libres. Este acuerdo de liberación considero que también fue violado.

¿Hasta cuando cree que el pueblo de Palestina va a estar aguantando esto? ¿Se ve la luz al final del túnel?

De momento, no. Haré todo lo posible para quedarme en mi tierra, Palestina. Si ellos nos quieren expulsar nosotros nos quedaremos. Intentaremos ser un factor positivo para la paz y para toda la región.