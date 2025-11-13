El nuevo proyecto de Hitachi en Plaza comienza a tomar forma: estará listo en menos de un año

El reloj de arena que marca la cuenta atrás para que el grupo japonés Hitachi Energy se instale en Plaza ya se ha volteado. Las primeras máquinas han llegado esta semana a los terrenos de la plataforma logística donde levantarán una nave de más de 22.000 metros cuadrados, frente a la sede de BSH. Ahí es donde se mudará Hitachi, tras una inversión de 30 millones de euros. En principio, lo hará en menos de un año, ya que la previsión ahora es la de concluir las obras en el próximo mes de julio.

La promotora inmologística Montepino obtuvo en verano un primer permiso, aunque la tramitación burocrática de las licencias ha provocado un ligero retraso en el inicio de los trabajos, que siguen en cualquier caso en plazo. De hecho, Montepino ha podido empezar con las labores de movimiento de tierras y cimentación gracias a la nueva licencia urbanística exprés del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobada el pasado mes de octubre.

Este permiso garantiza a las constructoras poder empezar con las obras desde el momento en el que se solicita, a expensas de conseguir la licencia definitiva para el proyecto, algo que Montepino también ha logrado esta semana, cuando se ha aprobado el expediente en la Gerencia de Urbanismo. Por tanto, esa autorización primigenia les ha permitido ganar tiempo en la parte de la obra que se desarrolla bajo rasante.

En cuanto a la inversión millonaria de Hitachi Energy, esta vendrá aparejada de la ampliación tanto de su personal como de su capacidad productiva, especializada en los transformadores eléctricos. Este nuevo impulso fue anunciado por la multinacional japonesa el pasado mes de enero, con la idea de estar plenamente operativa a finales de 2026. Unos meses antes, en julio, Montepino entregará las obras al nuevo inquilino de Plaza para que se vaya instalando de forma paulatina.

Antigua fábrica de ABB

Este movimiento sirve para completar el plan iniciado por la compañía hace un par de años, cuando integró la antigua división de redes eléctricas de ABB, operación iniciada en 2018 y que dio lugar a Hitachi Energy como filial de la multinacional japonesa homónima. Una compañía que, además, abarca varios sectores dentro de la industria. Con esta mudanza a Plaza, Hitachi Energy abandonará la histórica fábrica de ABB, con más de siete décadas de historia, diseñada por el prestigioso arquitecto Rafael Moneo.

Recreación de la futura planta de Hitachi en Plaza, que estará lista en julio de 2026. / Hitachi

En estos momentos, la facturación de la empresa ronda los 120 millones anuales y cuenta con cerca de 300 empleados, cifras que aumentarán con esta operación en Zaragoza. Mientras, la nueva planta de Plaza contará con la certificación de diseño arquitectónico sostenible LEED Gold2. Esta inversión de 30 millones de Hitachi Energy se engloba en una expansión de casi 1.300 millones de euros (1.500 millones de dólares) y contempla la incorporación de nueva maquinaria y automatizaciones para aumentar la capacidad de producción y hacer frente a la creciente demanda de transformadores.

Su posición en el sector industrial aragonés es clave, sobre todo por su gran posicionamiento en el mercado de las energías renovables o los centros de datos, dos ramas en continuo auge en la comunidad aragonesa. Con todo, en torno al 90% de los equipos producidos en Zaragoza por Hitachi Energy tienen destino final en el extranjero, con especial presencia en mercados de Norteamérica, Sudamérica, Europa, Oriente Medio y África, lo que le convierten en líder mundial en producción de transformadores.