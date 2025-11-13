El nuevo restaurante de Zaragoza que regalará 500 platos por su inauguración: "Un sabor latino"

Zaragoza continúa siendo un referente gastronómico. La oferta de restauración en la capital aragonesa vive un momento de pleno auge hasta el punto de consolidarse como una de las más diversas del panorama nacional. En los últimos meses, la ciudad ha recibido con los brazos abiertos la apertura de numerosos locales que apuestan por una oferta gastronómica novedosa y distinta a lo que ya existe.

Desde propuestas internacionales que traen sabores de distintos rincones del mundo, hasta restaurantes de Aragón que apuesta por la comida tradicional, la capital aragonesa se ha convertido en un auténtico referente para los amantes de la gastronomía. Hace cosa de un mes, el restaurante El Ñaño anunció en redes sociales la apertura de su primer local para este mes de noviembre.

Este establecimiento es una cadena de comida ecuatoriana muy popular en otras ciudades de España como Madrid o Barcelona. Su plato estrella es su encebollado, considerado el mejor de Europa. También destacan otros platos de la gastronomía de Ecuador como el ceviche, chaulafán o la fritada.

500 platos gratis en su apertura

Cada vez son más los restaurantes que apuestan en sus aperturas por regalar cosas para dar a conocer sus productos a la clientela. Esta práctica se ha convertido en habitual en las grandes ciudades en inauguraciones, días especiales o aniversarios. Incluso las grandes cadenas como Telepizza se han unido a una ola gastronómica que no tiene pinta de frenarse.

El Ñaño se ha decantado por regalar 500 platos gratis de algunas de sus propuestas más revolucionarias para el día de su inauguración. La fecha elegida por la franquicia es el próximo viernes 21 de noviembre. Su local estará ubicado en el número 21 de la calle María Zambrano, en el barrio zaragozano del Actur. Con el anuncio de su llegada a Zaragoza, ya dejaron caer la posibilidad de esta iniciativa: "Atentos mis ñaños, ya sabéis que cuando abrimos local, se vienen regalitos".

Este local que apuesta por la comida ecuatoriana ofrece un menú diario de lunes a viernes de 16,50 euros, excepto los días festivos. Se pueden degustar tanto primer plato como segundo, además de bebida, café o postre. También se pueden pedir algunos de los platos que tienen disponibles en carta como: patacones con queso, sanduche de chancho, yuca frita o salchipapas.