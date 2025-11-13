Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sigue la guerra en el PSOE Zaragoza: Lola Ranera aparta a Horacio Royo de la portavocía de Urbanismo y asume la presidencia del Rabal

El grupo municipal ahonda en su crisis tras el movimiento en la asociación local socialista del Rabal hace unas semanas

Horacio Royo, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Horacio Royo, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. / Pablo Ibáñez

Alberto Arilla

Zaragoza

La sangre sigue llegando al río en el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza. Este jueves, en una reunión de urgencia, se ha ahondado en el movimiento que supone apartar a Horacio Royo, uno de los ediles con más peso en el consistorio, de los cargos que ostentaba hasta ahora. Así, la primera decisión supondrá que Royo deje la portavocía en Urbanismo y su presencia en sociedades municipales como Zaragoza Vivienda, que asumirá Ros Cihuelo.

Pero la jugada no acaba ahí. Lola Ranera se erigirá como nueva presidenta de la Junta de Distrito de El Rabal, que hasta ahora ostentaba Royo. Todo, apenas unas semanas después de que el edil dejase de ser el secretario general del partido en la asociación local del barrio, tras celebrarse ahí las únicas primarias de toda la ciudad, en las que perdió la presidencia frente a Eduardo Cariñena, asesor del grupo municipal y muy cercano a Ranera.

Royo es, por ahora, el único reducto lambanista que queda en el ayuntamiento y una persona muy cercana al núcleo de Carlos Pérez Anadón. En su día, apoyó a Darío Villagrasa frente a Pilar Alegría en las primarias para la secretaría general del PSOE aragonés. Según ha podido saber este diario, en la reunión con su grupo, Ranera ha justificado la decisión de asumir la presidencia de la junta del Rabal en una petición de Cariñena, nuevo secretario general de la asociación local.

"Estos cambios se afrontan con el único objetivo de ganar las próximas elecciones de mayo de 2027 y que el Partido Socialista gobierne ante la deriva de las políticas del Gobierno de Natalia Chueca y sus socios de la ultraderecha", ha publicado en un escueto comunicado el grupo socialista, en el que confirman los cambios.

