La teleasistencia, al alza en Zaragoza: el servicio repunta un 56% en tres años

El servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Zaragoza ha incrementado en un 56% el número de personas usuarias en los últimos tres años, hasta alcanzar actualmente las 24.300 en toda la ciudad, 8.711 más que en diciembre de 2022. La concejala de Políticas Sociales, Marian Orós, ha destacado el “gran esfuerzo” desplegado por el consistorio para extender este servicio, dotado con 2,8 millones de euros en el Presupuesto Municipal, que resulta fundamental para garantizar la autonomía de las personas mayores y dependientes.

El objetivo de la teleasistencia es atender de manera urgente cualquier emergencia que sufran las personas usuarias en su domicilio, así como realizar un seguimiento de su situación, facilitar su autonomía personal y posibilitar su estancia en el hogar y en su entorno social. El servicio, gestionado actualmente por la empresa Atenzia, se presta a través de una línea telefónica operativa las 24 horas y los 365 días del año. Los usuarios son atendidos de manera inmediata por personal específicamente preparado, que moviliza los recursos necesarios de acuerdo a cada situación.

Desde la puesta en marcha del nuevo contrato impulsado por el ayuntamiento en 2023, no solo se han incrementado notablemente las altas en el servicio sino que también se han introducido mejoras muy significativas, como la instalación de 940 dispositivos periféricos inteligentes que permiten identificar precozmente situaciones de riesgo en el hogar y gestionar de manera inmediata las emergencias que puedan derivarse de estas alertas.

Cada uno de ellos se asigna a personas usuarias en función de una valoración personalizada y multidimensional, y son plenamente accesibles para cualquier tipo de discapacidad.

Detectores inteligentes

Por ejemplo, se han instalado 303 sensores de presencia, que detectan actividad en el domicilio y envían señal de alarma al centro de atención cuando hay ausencia de movimiento en el periodo preconfigurado; 294 detectores de humo, que de forma automática e inmediata activan una alarma acústica en el hogar y envían un aviso al centro de atención; 129 detectores de caídas que, del mismo modo, identifican automáticamente un accidente del usuario y envían una alarma al centro aunque la persona no pulse el botón de ayuda; y cinco detectores de gas, que perciben fugas de combustible como metano/gas natural y butano o propano, emitiendo una señal acústica y lumínica en el domicilio a la vez que envía un aviso al centro, sin intervención del usuario.

Además, el servicio ha incorporado 209 dispositivos de teleasistencia móvil, que amplían la cobertura fuera del hogar para situaciones de riesgo o desorientación. Se trata de un dispositivo periférico que, mediante un botón SOS y capacidades de geolocalización, permite al usuario solicitar ayuda y ser localizado de forma rápida y segura tanto dentro como fuera del domicilio. Al activarse el SOS, el sistema envía una alarma prioritaria a la central, transmite la posición y establece comunicación bidireccional para valorar la situación y movilizar recursos, manteniendo el seguimiento del incidente hasta su resolución.

El ayuntamiento apuesta así por la innovación mediante este tipo de sistemas tecnológicos complementarios al servicio, que suponen un valor añadido en materia de seguridad, prevención de situaciones de riesgo y monitorización de la persona usuaria.

Atención centrada en la persona

Estas mejoras de teleasistencia avanzada están vinculadas al denominado Modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), según el cual las personas usuarias reciben un servicio adaptado a sus necesidades, gustos y preferencias. Para ello se realiza una valoración integral en las áreas funcional, social, salud y mental, y se diseña un Plan de Atención Personalizado, que es evaluado periódicamente.

Además, se han incorporado diferentes protocolos de atención en situaciones especiales, como el duelo, el maltrato o el suicidio, y programas de atención y seguimiento a personas con patología crónica, para promover la autonomía personal y el envejecimiento activo.

Prevención

De las 24.300 personas que actualmente son usuarias del servicio, el 74% (17.925) pertenecen a la modalidad preventiva, que financia con fondos propios el Ayuntamiento de Zaragoza, mientras que el 26% (6.375) son usuarios dependientes, en este caso derivados y financiados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.