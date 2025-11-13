¿Quién era el Tío Jorge? El Rabal invita a los zaragozanos a conocer mejor su figura en una ruta reivindicativa

El próximo domingo 16 de noviembre, con motivo del 217 aniversario del fallecimiento del Tío Jorge, el distrito de El Rabal de Zaragoza ha organizado un "recorrido histórico reivindicativo" que servirá para rendir "homenaje al ilustre rabalero y sirva de reivindicación de la necesidad de realizar inversiones que pongan en valor cultural al Barrio del Arrabal".

El objetivo de esta actividad es reivindicar que una vez conseguido el monumento a los Héroes Anónimos de Los Sitios en Macanaz, se continúe con el resto de acciones pendientes en el ámbito cultural, patrimonial e Histórico del Arrabal. En concreto se va a reivindicar la restauración de la Estatua del Tío Jorge, retirada de su monumento en el parque Tío Jorge el pasado mes de mayo, para restaurarla.

También se va a reivindicar el asfaltado o embaldosado del andador Vicente Comet Sánchez Rojas que discurre paralelo al Parque de Macanaz desde el Paseo de la Ribera hasta el Monumento a los Héroes Anónimos en la esquina del Puente de Santiago, para dignificar el acceso al nuevo Monumento.

De la misma manera se va a reivindicar inversiones en el Parque de Macanaz que se encuentra desforestado y pendiente de mejoras para su dignificación. Por último se reivindicará la revitalización del Casco Histórico del Arrabal, lugar de acontecimientos históricos en Los Sitios y otros periodos históricos en el Barrio, ejecutando viviendas en los edificios pendientes, saneando solares, dando un tratamiento adecuado a la limpieza y presencia de la zona histórica del Arrabal, incluido en el ámbito de actuación del PICH, es decir PLan Integral del Casco Histórico de Zaragoza.

Este año el recorrido irá acompañado de tres cabezudos de la Comparsa de Los Sitios, dos del Arrabal: El Tío Jorge y Mariano Lucas y un cabezudo de las Fuentes: El General Palafox, que este año nos acompañará de forma especial al conmemorarse el 250 aniversario del nacimiento del General Palafox.

Por ello desde la Asociación de Vecinos Tío Jorge Arrabal, como organizadora del acto y contando con la colaboración de las Asociaciones Mariano Lucas, Los Sitios, Voluntarios de Aragón y la colaboración de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora Virgen del Pilar, vamos a realizar una ruta histórico reivindicativa por el Arrabal, que recuerde los hechos acaecidos hace doscientos diecisiete años y ponga de manifiesto nuestras reivindicaciones siguiendo la siguiente ruta:

A las 11.30 horas será la salida en comitiva acompañados de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora Virgen del Pilar desde la sede vecinal en Calle Pano y Ruata siguiendo por el Parque del Tío Jorge (Paseo Central o de Los Escopeteros del Rabal) hasta el monumento al Tío Jorge.

A las 11.45 horas está prevista la llegada al pedestal donde se encontraba la estatua y colocación de una corona de flores. Continuará el recorrido por el Parque Tío Jorge a la calle Sixto Celorrio, Valle Zuriza, Sobrarbe hasta el Peirón situado junto al Puente de Piedra frente a la calle Sixto Celorrio.

A las 12.00 será la llegada al Peirón y colocación de corona en este monumento homenaje a la defensa del Arrabal. Media hora más tarde se llegará al Parque Macanaz, al Monumento a los Héroes Anónimos de Los Sitios ubicado en la esquina del Puente de Santiago donde se colocará una corona en el Monumento que recuerde a las más de 10.000 personas fallecidas. A las 12.55 horas será la llegada a la calle Ibort y la colocación de una corona de laurel bajo la placa de la casa del Tío Jorge.

Por último, en lo que se refiere al aspecto reivindicativo, se pondrá especial énfasis en la puesta en valor patrimonial del Arrabal y su potencial histórico que precisa de ese empujón definitivo que haga realidad su existencia, dote de contenido histórico a este espacio zaragozano y sea un nuevo referente turístico, histórico y cultural de la Ciudad, así como la reivindicación de la necesaria mejora del Casco Histórico del Arrabal junto a las reivindicaciones entorno a Macanaz.